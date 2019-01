Am Freitagabend begrüßte die Stadtgarde Glückauf Pegnitz zahlreiche Ballgäste in der Christian-Sammet-Halle. Nach den elf Gongschlägen und dem Einzug des Elferrats begann ein Abend voller Tanz und lustiger Sketche.

Zwölf Rinder aus dem Weidenberger Ortsteil Rügersberg mussten am Donnerstag einige Strapazen hinnehmen: Nachdem das Dach ihrer Scheune teilweise eingestürzt war, waren die Tiere - neun Rinder und drei Kälber - eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Einsatzkräfte sicherten die Bestallung ab. Die Rinder blieben allesamt unverletzt und wurden auf einen anderen Hof gebracht. Offen bleibt derzeit noch, ob das Dach aufgrund der Schneelast eingestürzt war.

Die Narren führen derzeit wieder das Zepter. Sind heutzutage eher Prunksitzungen an der Tagesordnung, so bestimmten früher Vereinsfeiern und Faschingsbälle das Geschehen. Hochburgen waren im Raum Pegnitz das ASV-Sportheim, der Kolb-Saal oder die Fliegerhalle. Gefeiert wurden Behörden-, Polizei-, Bauern- sowie Oberstufen- und Lehrerbälle. Auch der Kinderfasching kam nicht zu kurz. Wir haben in der NN-Bilder-Schatzkiste gekramt und viele lustige Schnappschüsse aus dem Raum Pegnitz und Auerbach gefunden. Hier ein Streifzug durch die närrischen Tage vor 50 Jahren.