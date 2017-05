1974 versprochen: Clou für Wasserberg

Über 40 Jahre später machten Ehrenamtliche das Pegnitzer Karstwunder wieder vorzeigbar - 12.05.2017 18:50 Uhr

PEGNITZ - Lokaljournalismus ist meist ein kurzlebiges Geschäft. Was heute aktuell ist, taugt morgen nur noch zum Fisch einwickeln. Dass einen "Bauernredakteur" Themen aber auch ein ganzes Berufsleben begleiten können, beweist aktuell das Beispiel Wasserberg.

In halbjähriger "Drecksarbeit" haben Ehrenamtliche rund um den "Kleinen Historischen Kreis" in Pegnitz das Karstwunder Wasserberg von über 90 Kubikmeter Schlamm befreit und ihn so für das kühle Nass wieder durchgängig gemacht. Wertvolle Dienste leistete dabei ein Saugrüsselfahrzeug der Firma Veolia. Bürgermeister Uwe Raab lobte das Engagement, das vom Wasserwirtschaftsamt und vom Geozentrum Nordbayern fachlich begleitet wurde, als ersten Meilenstein im Bemühen, Pegnitz als "Stadt am Wasser" wieder erlebbar zu machen. Fotos: Michael Hochgesang/Richard Reinl



In halbjähriger "Drecksarbeit" haben Ehrenamtliche rund um den "Kleinen Historischen Kreis" in Pegnitz das Karstwunder Wasserberg von über 90 Kubikmeter Schlamm befreit und ihn so für das kühle Nass wieder durchgängig gemacht. Wertvolle Dienste leistete dabei ein Saugrüsselfahrzeug der Firma Veolia. Bürgermeister Uwe Raab lobte das Engagement, das vom Wasserwirtschaftsamt und vom Geozentrum Nordbayern fachlich begleitet wurde, als ersten Meilenstein im Bemühen, Pegnitz als "Stadt am Wasser" wieder erlebbar zu machen. Fotos: Michael Hochgesang/Richard Reinl



"Pegnitzer Wasserberg soll Wanderziel werden" lautete 1974 die Überschrift über einem der ersten Artikel mit dem Kürzel "RR" in der Pegnitzer Lokalausgabe. Es war davon die Rede, dass das Karstwunder nach der Aufnahme in das Naturschutzprogramm des Landkreises "sicherlich heuer noch in einen befriedigenden Zustand gebracht wird". Versprochen wurden ein Parkplatz, die Einbeziehung in einen Wanderweg zum Lochsfelsen und als "Clou" ein Durchbruch, der einen Einblick bis auf die Talsohle des Wasserbergs erlaubt. Die Arbeiten sollten vom Kreisbautrupp ausgeführt werden. Die Kosten wollten sich das zuständige Ministerium, der Kreis und die Stadt teilen.

Enttäuscht abgezogen

Geschehen ist über 40 Jahre lang so gut wie nichts und so rückten vom "Karstwunder" angelockte Geologen aus aller Welt wie auch Fernsehteams in schöner Regelmäßigkeit enttäuscht wieder ab.

Dabei hätte der Wasserberg schöne Geschichten hergegeben, wie Walter Tausendpfund in seinem Aufsatz "Die Pegnitz – Etappen eines Flusslaufes" zusammengefasst hat: "Was hat man nicht alles geforscht, um herauszubringen, was sich da im Innern des Berges abspielt. Viele sind hineingekrochen, selbst der Landesherr soll es einst probiert haben. Enten hat man hineingetrieben, aber herausgekommen sind kaum mehr welche. Farbe hat man in das Wasser geschüttet, aber das Ergebnis überzeugte auch nicht. Was war los in diesem Berg? Erst Taucher sollen das Geheimnis gelüftet haben. Alles war da drinnen voll Schlamm." Wie wahr!

Keine Drecksarbeit zu viel

Ein Lokaljournalist trifft aber auch viele interessante Leute. Wenn sich dabei der "Karstpapst", der mit Studenten regelmäßig auf Exkursionen in der Fränkischen Schweiz unterwegs ist, als ehemaliger Schulfreund entpuppt, ist der Weg zu gemeinsamen Aktionen nicht mehr

weit.

Wenn der Nürnberger Dr. Alfons Baier dann öffentlich auch noch von "seinem Wasserberg" spricht, dann sitzt er schon mit im Boot. Seine Erfahrungen von einer Räumaktion am Brunnen auf der Nürnberger Burg flossen denn auch in das Pegnitzer Projekt mit ein, auch die Idee, das THW mit dafür zu gewinnen.

Doch der Etappensieg wäre nicht möglich gewesen ohne die Aktivisten vom "Kleinen Historischen Kreis", denen sprichwörtlich keine Drecksarbeit zu viel war. Sollte es wieder einmal Ehrungen für Ehrenamtsarbeit in Pegnitz geben, müssen sie ganz vorne mit dabei sein.

Artikel zum Jubiläum

Aber die Stadt ist auch anderweitig gefordert, muss doch das "Karstwunder" für Interessierte erlebbar werden. Über Isek wurden die entsprechenden Ideen entwickelt und wir sind sicher, dass der Stadtheimatpfleger Helmut Strobel nicht locker lassen wird, bis "Pegnitz als Stadt am Wasser" realisiert ist, samt einem reparierten Düker an der Schloßstraße und dem schon genehmigten Werbeschild an der Autobahn.

Die Nordbayerischen Nachrichten schreiben dann zum 50-jährigen Jubiläum wieder einen Artikel.

"Räuberstübl" im Internet unter www.nordbayern.de/pegnitz

RICHARD REINL