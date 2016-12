Der EV Pegnitz gehört unbestritten zu den Traditionsvereinen im bayerischen Eishockey. Vor 40 Jahren feierte Trainer Fritz Gilligbauer mit seiner Truppe die souveräne Meisterschaft in der damals neu gegründeten Kunsteis-Bayernliga. Wesentlichen Anteil am Erfolg hatten "Legionäre" von der SG Nürnberg wie Horst Streibl, Paul Heindl, Werner Jaris oder Torwart Helmut Schultze. Nach einem 3:2-Sieg im letzten Spiel gegen Königsbrunn bekamen die Pegnitzer den Pokal überreicht. Foto: Reinhard Bruckner © Bruckner

