1976 schossen Streibl und Reichel EVP zum Titel

Vor 40 Jahren dominierte Pegnitz mit "Legionären" aus Nürnberg die Bayernliga - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der EV Pegnitz gehört unbestritten zu den Traditionsvereinen im bayerischen Eishockey. Momentan spielen die Ice Dogs um einen Platz in der Verzahnungsrunde mit der Oberliga. Doch vor 40 Jahren feierte Trainer Fritz Gilligbauer mit seinem Team die souveräne Meisterschaft in der damals neu gegründeten Kunsteis-Bayernliga.

Die Meistermannschaft des EV Pegnitz aus dem Jahr 1976 mit dem Vorsitzenden Walter Chwalka und dem Sportleiter Robert Häring (rechts). © Archivfoto: Bruckner



Mit der Einweihung des Kunsteisstadions hatte in Pegnitz eine Ära des Eissports begonnen. Erstmals wurden für die höheren Anforderungen auch Spieler von außerhalb geholt, wobei man sich anfangs vor allem bei der SG Nürnberg bediente.

Unvergessen sind bis heute die ersten „Legionäre“ aus der Noris, Horst Streibl, Paul Heindl, Werner Jaris und Torwart Helmut Schultze. Dazu hatte Sportleiter Robert Häring auch noch Peter Seidl vom EV Regensburg, Richard Filser vom EV Füssen, Josef Warch vom ERSC Amberg und Jaromir Altera vom EC Erkersreuth verpflichtet. Als Spielertrainer fungierte die Pegnitzer Eishockey-Legende Fritz Gilligbauer.

Auch wenn die Bayernliga damals nur neun Vereine umfasste und die Saison erst Mitte November begann, war die Konkurrenz doch stark. Als Top-Favorit wurde damals der EV Fürstenfeldbruck gehandelt, der aus finanziellen Gründen freiwillig aus der Oberliga abgestiegen war. Gegner waren ferner der SC Deggendorf, der EV Mittenwald, der VfL Waldkraiburg, die Bad Reichenhaller EG, der EV Berchtesgaden und der TSV Königsbrunn. Als Außenseiter und Punktelieferant galt dagegen der ERSC Amberg.

Ein einziger Minuspunkt

Mit einem 9:2-Sieg über den Nachbarrivalen sicherte sich der EVP die Halbzeitmeisterschaft mit nur einem einzigen Minuspunkt auf dem Konto. Und die Erfolgsserie ging weiter. Schließlich wurde mit einem 5:1-Erfolg über den EV Fürstenfeldbruck vor immerhin 1100 Zuschauern vorzeitig der Titel nach Pegnitz geholt. Nach dem ebenfalls knapp mit 3:2 gewonnenen letzten Heimspiel gegen Königsbrunn konnten die Cracks die verdienten Lorbeeren entgegennehmen.

Spielgruppenleiter Penz aus Kaufbeuren und Obmann Kühnlein überreichten nicht nur den Bayernpokal und Meisterschaftsnadeln, sie würdigten vielmehr auch die Leistung, schließlich sei Pegnitz neben Waldkraiburg als einziger Verein die ganze Saison über daheim ungeschlagen geblieben. Lediglich gegen Deggendorf musste ein Punkt abgegeben werden. Erfolgreichster Torschütze in der Meistermannschaft war Horst Streibl (28 Treffer) vor Hans Reichel (13) sowie Peter Seidl und Reinhard Chwalka (je 11). Die restlichen Treffer steuerten Richard Filser (9), Fritz Gilligbauer (6) Werner Jaris (5), Paul Heindl und Emil Dittrich (je 4) bei.

Den sportlichen Ehrungen im Eisstadion schloss sich ein Festabend im Hotel „Fränkischer Hof“ an, bei dem Vorsitzender Walter Chwalka insbesondere Trainer Fritz Gilligbauer würdigte, der es geschafft habe, die Mannschaft zusammenzuhalten und immer neu zu motivieren. Bei Musik von Gustl Löhr saßen Spieler und Funktionäre bis lange nach Mitternacht zusammen. Es wurde getanzt und vom Buffet blieb schließlich so viel übrig, dass auch die Nachwuchsmannschaften am nächsten Tag noch genügend abbekamen.

ISI REINL