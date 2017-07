20 Jahre Kirwa: Ganz Spies feiert Jubiläum

SPIES - Der kleine oberfränkische Ort Spies, zur Stadt Betzenstein gehörend, feierte am Wochenende. Dieses Mal mit einem kleinen Jubiläum verbunden, denn die Dorfkirchweih jährt sich zum 20. Mal. Anlass genug, um einen Kirwadöner zu kreieren und eine Hüpfburg aufzustellen. Das Highlight folgte am Sonntag.

Bildete das Highlight der Kirwa: Das alljährliche Baumaustanzen. Foto: Udo Schuster



Der Zusammenhalt im Ort ist groß, dies merkt man sofort wenn man am Dorfmittelpunkt plötzlich mitten im Kirwageschehen dabei ist. Mit Spies feiern auch die kleinen Ortsteile Eichenstruth, Illafeld, Schermshöhe und Riegelstein. Die Kirwagesellschaft, unter Leitung von Fabian Ertel, hatte im Vorfeld einiges zu planen und organisieren, damit das 20-Jährige entsprechend gefeiert werden konnte. Und dies waren nicht nur die neuen schicken schwarzen Shirts mit dem Logoaufdruck der diesjährigen Kirwa. Den Baum holten die Kirwaboum, wie es Tradition ist, aus einem Spieser Privatwald. Jedes Jahr spendiert den Baum eine andere Familie. Während die Madler den Kranz banden bereiteten sich die "Männer" auf das Aufstellen vor. Schnell noch ein paar Schnitzarbeiten, dann gab Altkirwabou, Harald Kreußel das Kommando zum Aufstellen der 27 Meter hohen Fichte.

Am Samstagabend war dann ratz-fatz das Zelt rappelvoll als die Band "Lederhosen Lackl" ihren Auftritt hatte. Bis weit nach Mitternacht und danach in der Bar feierten die Spieser ihre Jubiläumskirchweih. Der Trubel an dem Platz an dem einst das Milchhäuschen stand störte die direkt angrenzenden Anwohner nicht. "Wenn schon einmal im Jahr was los ist, dann unterstützen wir das auch", sagt Tina Schimeck die direkt neben dem Platz wohnt und deren Mann Andy sich bei der Beschaffung der Shirts eingebracht hat.

Nach dem Zeltgottesdienst am Sonntag mit anschließenden Frühschoppen folgte am Nachmittag das Küchla einspielen bevor am Abend sich die Kirwapaare zum Baumaustanzen aufstellten. 25 Paare zogen mit Musik vom Zelt zum Baum. Hier hatten diese aber sehr wenig Platz um ausgelassen zu tanzen was dem einen oder anderen Kirwaboum gar nicht so unrecht war. Als der Wecker läutete hielten das Kirwapaar, Eric Grubmüller aus Illafeld und Lea Strobel aus Hohenmirsberg, den Blumenstrauß in den Händen. Die beiden hatten vorher noch nie zusammen getanzt. Gemeinsam zog der Tross der Kirwapaare zurück ins Zelt. Dort war neben dem Podium für die Musik auch ein Podest zum Tanz vorgesehen und die Kirwaleut versuchten auf wenigen Quadratmetern sich rhythmisch zu drehen. Verfolgt hatten viele Gäste dieses Spektakel, darunter auch die Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert aus Bayreuth.

Im Zelt spielen die drei Musiker die sich "Wissma.net" nennen. Ihr Repertoire umfasste ein breites Spektrum. Je später der Abend desto mehr orientierten sich die Allrounder an die Musikwünsche der jüngeren Gäste. Am Montag besuchte der Kindergarten die Spieser Kirwa. Nach dem Motto "Früh übt sich wer später selbst Kirwamadler oder Bou werden möchte", tanzten diese um ihren eigenen kleinen Baum. Extra für die Kids wurden Krüge mit 0,25 Ltr. und dem Sonderdruck zum Jubiläum geordert. Hier mit Apfelschorle gefüllt, hatten die Jüngsten auch Spaß bei diesem Testlauf für die spätere Karriere. Das Austanzen der Ehemaligen und eine Verlosung ist für den Abend geplant.

