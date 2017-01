2016 – das war „ein Satz mit X“

Im neuen Jahr müssen in Pegnitz zahlreiche grundlegende Entscheidungen fallen - 30.12.2016 19:26 Uhr

PEGNITZ - Wie würden die Pegnitzer das abgelaufene Jahr kurz und bündig charakterisieren? „Das war ein Satz mit X“ hätte gute Chancen, angesichts von „Pleiten, Pech und Pannen“ im Rathaus. Aber wir am „Räuberstübl“-Stammtisch prophezeien: „Nächstes Jahr geht es rund.“

In sämtlichen Ortsteilen - wie hier in Horlach - fanden Ortsspaziergänge mit wissenschaftlicher Begleitung statt. Viele Anliegen sind bis heute nicht bearbeitet. © Foto: Volz



In sämtlichen Ortsteilen - wie hier in Horlach - fanden Ortsspaziergänge mit wissenschaftlicher Begleitung statt. Viele Anliegen sind bis heute nicht bearbeitet. Foto: Foto: Volz



So schlimm, wie es die Stadt selbst auf ihrer Homepage glauben machen will, ist es gar nicht. Auch wenn dort als letzter Beschluss des Stadtrats die Verabschiedung des Haushalts 2015 (!) aufgeführt ist, wissen wir doch aus eigener Anschauung, dass in den immerhin 18 Sitzungen viel besprochen worden ist.

Allerdings war dabei der meist gehörte Satz „Wir stehen in ganz intensiven Gesprächen und in enger Abstimmung mit unseren Partnern“, was in der neuen Politik-Sprache als Synonym dafür gilt, dass sich in der Sache aktuell nicht viel tut.

Anders als beim Berliner Flughafen muss hier aber der Knoten irgendwann platzen, sonst nützt der beste Brandschutz nichts mehr. Deshalb gehen wir fest davon aus, dass im zeitigen Frühjahr das „Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept ISEK“ in die Zielgerade einbiegt. Die Frage ist allerdings, was von den Vorschlägen aus den unzähligen PegnitzDialogen und Expertenrunden nach der Stadtrats-Klausur übrig bleibt, haben doch die Entscheidungsträger bisher die Präsentationen der Bürger-Visionen eher als Einmischung in ihr Hoheitsgebiet missachtet.

Während die finanziell notorisch klamme Stadt ihr Handeln nur noch nach möglichen Zuschüssen ausrichtet, packen im Hintergrund besorgte Bürger selbst an. Deshalb sind wir sicher, dass 2017 nach 40-jährigen Bemühungen endlich das Karstwunder Wasserberg wieder vorgezeigt werden kann, samt einem Wasser-Lehrpfad durch Pegnitz.

Auch die Schlossberg-Anlagen müssen zeitnah auf Vordermann gebracht werden, will sich die künftige Festspielstadt Pegnitz nicht schon bei der Premiere lächerlich machen. Gut möglich, dass Bühne und Tribünen auch noch für weitere Konzert-Gastspiele genutzt werden, der Ex-Pegnitzer Rainer Ludwig knüpft schon die Kontakte.

Was soll 2017 noch alles kommen? Das seit einem Jahr versprochene Rats-Informationssystem, dringend nötig wegen der wiederkehrenden Kommunikationsprobleme zwischen Rathaus und Stadträten, ferner ein kostenloses WLAN im gesamten Stadtzentrum, die Auftragsvergabe für den städtebaulichen Ideenwettbewerb zwischen Bahnhof und Innenstadt, ein neues Konzept für die Brache rund um das gescheiterte Fachmarktzentrum, die lange ersehnte Skater-Bahn, ein Dirt-Bike-Park, die Sanierung des Alten Rathauses, die Beseitigung des Leerstands im Rathaus II durch die seit Jahren geforderte Verlegung der Tourist-Info dorthin und der Planungsbeginn für einen ab 2022 barrierefreien Bahnhof.

So viel, dass manche schon glauben, es stünden Wahlen bevor. Dem ist aber nicht so, regiert doch Bürgermeister Uwe Raab insgesamt acht Jahre bis 2020.

Wir können nur hoffen, dass jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden, nicht dass wir in 40 Jahren wieder Versäumnisse beklagen müssen wie jetzt. 1977 hat die Bahn der Stadt angeboten, die Unterführung unter den Gleisen bis zum Freizeitzentrum zu verlängern. Eine halbe Million Mark sollte das kosten. Damals wurden auf Veranlassung von Bürgermeister Konrad Löhr „intensive Gespräche“ geführt darüber, was denn da bitte eine halbe Million kosten solle. Das Ergebnis ist bekannt.

ISI REINL