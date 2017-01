2016 endete heiß für die Auerbacher Wehr

Hauptversammlung mit Rück- und Ausblick: Floriansjünger sind gut aufgestellt, doch ein Löschfahrzeug macht Sorgen - vor 31 Minuten

AUERBACH - Einen „heißen Dezember“ bei Minusgraden haben die Aktiven der Feuerwehr erlebt. Insgesamt waren die Floriansjünger bei 84 Alarmierungen 1851 Stunden im Einsatz. 45 Prozent der Einsätze in 2016 waren Technische Hilfeleistungen, über 27 Prozent waren Brände.

Der Dezember ist für die Auerbacher Feuerwehr normalerweise ein ruhiger Monat, 2016 jedoch nicht. Die Wehr wurde unter anderem nach Degelsdorf gerufen (im Bild). © Brigitte Grüner



Der Dezember ist für die Auerbacher Feuerwehr normalerweise ein ruhiger Monat, 2016 jedoch nicht. Die Wehr wurde unter anderem nach Degelsdorf gerufen (im Bild). Foto: Brigitte Grüner



Zwei schwierige Einsätze gab es im sonst eher ruhigen Monat Dezember zu bewältigen. Bei Wohnhausbränden in Degelsdorf und im Bereich Hohe Tanne waren jeweils bei eisigen Temperaturen 16 Atemschutztrupps – das sind 32 Aktive – im Innen- und Außenangriff eingesetzt, berichtete Philipp Lindner, der Leiter der Atemschutzgruppe. In einem Fall war die Temperatur im Gebäude so hoch, dass die Helmvisiere angeschmolzen sind. „Wir sind in der glücklichen Lage, durch eine Vielzahl von Atemschutzgeräteträgern auch schwierige und langwierige Einsätze gut meistern zu können“, so Lindner.

Wenn zur Entlastung Unterstützung durch auswärtige Wehren erforderlich wird, funktioniere dies reibungslos. Die Wehren würden sich gegenseitig aushelfen und arbeiteten auch reibungslos, gut koordiniert und kameradschaftlich zusammen, betonte Kommandant Sven Zocher.

Er ließ in seinem Rückblick das vergangene Jahr nochmals Revue passieren und erinnerte an Einsätze, Übungen und Schulungen. Die 84 Alarmierungen teilen sich auf in 23 Einsätze im abwehrenden Brandschutz, 38 technische Hilfeleistungen, sieben Sicherheitswachen und 16 sonstige Aufgaben. 1851 Stunden waren die Floriansjünger im Einsatz.

Wenn man alle Angebote im Übungs- und Schulungsbereich addiert, kommt man auf weitere 3638 Stunden für die Aktiven. Diese gliedern sich in 26 Jugendübungen, 17 Gruppen- und Zugübungen, 13 Löschmeisterbesprechungen, elf Atemschutzübungen sowie Übungen für Maschinisten, Funker und Feuerwehrführung. Weitere Aufgaben wie Fahrzeug- und Gebäudepflege, Schulungen in Kindergarten oder Schulen, Ortsbegehungen und Einsatznachbereitungen kommen noch hinzu.

Froh ist die Wehr daher über sieben Neueintritte. Die aktive Jugendarbeit und gute Ausbildung des Nachwuchses seien dafür maßgeblich, so Zocher. Insgesamt bieten aktuell 84 Aktive der Bevölkerung Schutz und Sicherheit bei unvorhergesehenen Ereignissen.

Der Kommandant ließ in seinem Jahresrückblick auch den Defekt der Drehleiter nicht unerwähnt. Niemand sei vor Fehlern gefeit, so Zocher, der vor allem dankbar ist, dass es keinen Personenschaden gab. Durch die Versicherung der Stadt musste von der Reparatursumme in Höhe von knapp 60 000 Euro nur die Selbstbeteiligung von 6000 Euro von der Stadt getragen werden, berichtete Zocher und kritisierte die Verdrehung der Tatsachen in bestimmten Medien.

Die Auerbacher Feuerwehr ist bei Einsätzen und Übungen auch überregional gefragt. Unter anderem halfen die Aktiven bei einem Dachstuhlbrand in Neuhaus oder bei einem Busunfall in Reisach bei Pegnitz. Um das Zusammenwirken zu proben, fanden auch überregionale Übungen statt, beispielsweise eine Großübung in Mosenberg oder die Evakuierung der St.-Johannes-Klinik zusammen mit anderen Wehren und den Rettungsorganisationen.

Suche nach einem Reptil

Ein nicht alltäglicher Einsatz war laut Zocher die Suche nach der Schlange Vincent im Bereich der Oberen Bergstraße. Eine eilige Türöffnung – eigentlich ein Standardeinsatz – entwickelte sich zu einem schwierigen Fall, als das mitgeführte Gasmessgerät Alarm schlug. Eine Evakuierung wurde notwendig und das Gebäude musste von Atemschutzgeräteträgern durchsucht werden.

Erfreuliche Ereignisse waren die Übergabe eines Kommandofahrzeugs und die Weihe eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeugs. „Das ist gelebte Zusammenarbeit in der Blaulichtfamilie“ kommentierte Zocher die Anfang September mit ASB, BRK, Polizei und Wasserwacht in der Pfarrstraße organisierte „Blaulichtmeile“ mit viel Zuspruch seitens der Bevölkerung.

Auch im Einsatz wirken die Helfer bestens zusammen: Bei den „eisigen Brandeinsätzen“ im Dezember gab es warme Getränke vom BRK. Der Digitalfunk wurde im April 2016 im Landkreis Amberg-Sulzbach flächendeckend eingeführt. Etliche Schulungen waren dafür nötig, berichtete Zocher.

Ein Sorgenkind sei aktuell das LF 24 aus dem Baujahr 1988, für das es Ersatzteile nur mehr auf dem Oldtimermarkt gibt.

BRIGITTE GRÜNER