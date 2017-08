21 Kilo Haschisch: Drogendealer in Bayreuth festgenommen

BAYREUTH - Im Raum Bayreuth haben drei Männer im großen Stil mit Haschisch und Marihuana gehandelt. Im Frühjahr gelang es Kripo und Staatsanwaltschaft Bayreuth, deren kriminelle Machenschaften zu stoppen. Die Beschuldigten sitzen seitdem in Haft.

Bei den Ermittlungen stellte die Polizei Haschisch in großen Mengen sicher. Foto: Polizei und StA Bayreuth



Im Sommer letzten Jahres geriet bei Ermittlungen in der Rauschgiftszene zunächst ein damals 27-jähriger Mann aus Bayreuth in den Fokus der Fahnder. Dieser besorgte sich laut Polizei das Haschisch gleich kiloweise in Berlin und verkaufte es dann an die beiden anderen, nun ebenfalls festgenommenen Männer, die damals 19 und 20 Jahre alt waren. Diese wiederum verkauften die Drogen dann in kleineren Mengen an ihre Kunden.

Anfang März schlug die Polizei schließlich zu und nahm den überraschten 27-Jährigen fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten in seiner Hosentasche mehrere Gramm Haschisch.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Bayreuth nahmen die Beamten die Wohnung des Mannes genauer unter die Lupe. Dabei förderten sie über ein Kilogramm Haschisch und mehrere Tausend Euro Bargeld zutage, das offensichtlich aus den kriminellen Machenschaften des Mannes stammte. Die Beweise wurden sichergestellt.

In der Wohnung des 19-Jährigen fanden sich 200 Gramm Haschisch und 1000 Euro Bargeld, beim 20-Jährigen waren es 100 Gramm und einige Hundert Euro. Sie wurden ebenfalls festgenommen. Die Ermittlungen gegen die Kundschaft der beiden dauern laut Polizeiangaben noch an. Rund 70 Personen müssen sich bereits jetzt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

