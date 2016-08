22-Jähriger bleibt Heckenhofer Schubkarren-Meister

Markus Görl aus Breitenlesau gewinnt zum dritten Mal hintereinander das Rennen - vor 5 Stunden

HECKENHOF - Zum 38. Mal fand am Kirchweihmontag das schon legendäre Heckenhofer Schubkarrenrennen durch den Ort statt, an dem diesmal zwölf Teilnehmer mit den historischen Schubkarren an den Start gingen.

Zwölf Teilnehmer gingen diesmal beim Schubkarrenrennen an den Start. © Fotos: Thomas Weichert/Georg Wolf



Schon zum zweiten Mal hintereinander hat Markus Görl seinen Titel als schnellster Schubkarrenflitzer verteidigt. © Fotos: Thomas Weichert/Georg Wolf



Seinen Titel als schnellster „Schubkarrenflitzer“ konnte der 22-jährige Markus Görl aus Breitenlesau bereits zum zweiten Mal in Folge verteidigen. „Das ist eine riesige Gaudi auf dem Land die Spaß macht“, so Görl nach seinem Sieg.

Zweite wurde erneut die 16-jährige Heckenhoferin Michaela Baumann, knapp vor Rafael Gebhardt aus Wüstenstein, der als dritter über die Ziellinie lief. Auch Michaela Baumann machte es sichtlich Spaß und trainieren braucht man für das Schubkarrenrennen nicht, wie sie erklärte.

Nach dem Rennen gab es für die Teilnehmer ein süffiges Bier und für die besten unter ihnen Sachpreise in Form von beispielsweise Pressack, Dosenwurst oder Schinken — gespendet von Braumeister Josef Schmitt. Zur Siegerehrung spielte die Blaskapelle Hochstahl zünftig auf.

Die ältesten Holzschubkarren sind laut Schmitt mehr als 50 Jahre alt, einige der neueren wurden in der Tschechei extra für das Schubkarrenrennen nachgebaut. Früher wurden diese Schubkarren zum transportieren von Bierfässern oder Heu verwendet. Zum zweiten Mal richtete die Dorfjugend das Schubkarrenrennen aus und vor 38 Jahren erfunden hatte es der Stammtisch „Heckenhofer Bumbara“.

