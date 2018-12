22-Jähriger fuhr auf A9 neuen BMW zu Schrott

82-Jähriger erkannte Gefahr zu spät und fuhr in die Unfallstelle - Hohes Bußgeld - vor 48 Minuten

Junge wie ältere Autofahrer sind bei Nässe mitunter überfordert. Bei Spänfleck verlor an Weihnachten ein 22-Jähriger die Kontrolle über seinen BMW. Ein 82-Jähriger erkannte die Gefahr trotz Warnhinweisen zu spät und fuhr in die Unfallstelle.

Trotz regennasser Fahrbahn war ein 22-Jähriger mit seinem neuen BMW zu schnell auf der A9 von Bayreuth in Richtung Nürnberg unterwges. Im Kurvenbereich auf der Höhe von Spänfleck verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schleudern. Durch den Aufprall an der linken Leitplanke entstand wirtschaftlicher Totalschaden an seinem Fahrzeug. Er und seine 22-Jährige Beifahrerin, beide aus dem Landkreis Forchheim, blieben soweit unverletzt und kamen nur zur Abklärung ins Krankenhaus. Den Fahrer erwartet ein hohes Bußgeld.

Während der Unfallaufnahme kam es noch zu einem weiteren Unfall. Ein 82-jähriger aus dem Landkreis Delitzsch reagierte zu spät. Trotz blinkender Absicherungsmaßnahmen des THW und der Verkehrspolizei Bayreuth räumte dieser noch eine Warnbake um, ehe er kurz vor dem demolierten BMW ausweichen konnte. Sein SUV wurde leicht beschädigt. Er musste noch vor Ort ein Verwarnungsgeld bezahlen.

