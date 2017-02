24-jähriger Kulmbacher soll Auto angezündet haben

Polizei fand in seiner Wohnung mehrere Beweismittel - Mann sitzt in U-Haft - vor 5 Minuten

KULMBACH - Ein 24 Jahre alter Kulmbacher sitzt nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei Kulmbach und der Kripo Bayreuth auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Der Mann ist dringend tatverdächtig, am Donnerstagmorgen ein Auto in Kulmbach angezündet zu haben.

Gegen 3.30 Uhr hatte eine Zeugin das brennende Auto in der Johann-Eck-Straße entdeckt und den Notruf gewählt. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr wurde der Toyota durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen, es entstand ein Sachschaden von zirka 8.000 Euro.

Die Polizisten aus Kulmbach nahmen umgehend die Ermittlungen. Hierbei ergaben sich rasch Hinweise auf Brandstiftung. Noch in den Morgenstunden geriet ein 24 Jahre alter Mann in das Visier der Beamten und der Staatsanwaltschaft. Daraufhin wurde wenig später die Wohnung des Kulmbachers durchsucht. Dabei konnten die Polizisten Beweismittel auffinden und sicherstellen, die sie mit dem Brandort in Verbindung bringen konnten.

Die weiteren umfassenden Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Kripo Bayreuth. Nachdem sich der Tatverdacht gegen den 24-Jährigen weiterhin erhärtete, erging am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Brandstiftung gegen den Mann. Anschließend brachten ihn Beamte in eine Justizvollzugsanstalt.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

rr