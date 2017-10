245.000 Zigaretten! Zoll stoppt Schmuggler auf A9

NÜRNBERG - Schmuggel im großen Stil: Knapp 245.000 Zigaretten hat das Hauptzollamt Nürnberg bei der Kontrolle eines Autotransporters auf der A9 entdeckt und dadurch einen Steuerschaden von 41.000 Euro verhindert. Der Fahrer sitzt jetzt in U-Haft.

Diese Zigaretten zog der Zoll aus dem Vekehr. Sie waren unter einer Ladefläche versteckt. © Zoll



Da hatten die Beamten den richtigen Riecher: Sie zogen auf der A9 nahe der Ausfahrt Pegnitz den Transporter aus dem Verkehr. Der Fahrer gab bei der Befragung zwar an, nur zwei Schachteln Zigaretten mit dabei zu haben. Doch die Zöllner schauten sich die leere Ladefläche des Autotransporters genauer an und bemerkten, dass an dieser manipuliert worden war.

Das Fahrzeug wurde zur Dienststelle des Nürnberger Hauptzollamtes gebracht. Dort entdeckten die Beamten - unter der gesamten Ladefläche versteckt - die 245.000 Stück Zigaretten. Die Schmuggelware wurde sichergestellt.

Der 35-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Er befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft. Das Zollfahndungsamt Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

