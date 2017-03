25.000 Euro Schaden auf A9: Wer ist schuld?

Zwischen Plech und Weidensees gerieten ein Pkw und ein Sattelzug aneinander - Folgeunfälle im Rückstau - vor 1 Stunde

PLECH - 25.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall auf der A9 zwischen Plech und Weidensees. Die Schuldfrage ist schwierig zu klären, liefern doch beide Beteiligte unterschiedliche Schilderungen. Im Rückstau ereigneten sich weitere Karambolagen.

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr, kam es auf der A9 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Plech und Weidensees zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia aus Halle befuhr seinen Angaben zufolge die mittlere Fahrspur, als ein 25-Jähriger aus Polen mit seinem Sattelzug von der rechten auf die mittlere Spur wechseln wollte. Er touchierte dabei den Skoda des 55-jährigen seitlich, so dass an diesem Totalschaden entstand. Der Fahrer des Sattelzugs schildert einen anderen Unfallhergang.

Bei diesem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten dies der Verkehrspolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-2330 mitzuteilen.

Da die Fahrbahn durch den Unfall blockiert war, kam es zu einem Rückstau. Hier kam es zu zwei weiteren Auffahrunfällen. Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle waren Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis, das THW und die Autobahnmeisterei Trockau vor Ort.

