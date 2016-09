25 Jahre Kindergarten in Sonnenblumen ausgedrückt

KIRCHENBIRKIG - Eigentlich wäre am Freitag ihr freier Tag gewesen; jedoch zur Feier ihres 25-jährigen Dienstjubiläums wurde Ingrid Dreßel extra einbestellt, sie kam gerne in den Kindergarten St. Johannes Kirchenbirkig. Denn für sie ist es der schönste Arbeitsplatz der Welt.

Von 25 Kindergartenkindern hat Ingrid Dreßel 25 Sonnenblumen erhalten. Warum? Weil sie ihr 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert hat. © Foto: Eva Böhm



Mit viel Liebe, Respekt und Wertschätzung wurde ihr zu diesem Jubiläum gratuliert: von Pfarrer Thomas Thielscher, vom Kindergartenbeauftragten Günther Pischitz, von den Vertreterinnen des Elternbeirats und natürlich von ihrem Team und den Kindern.

Doch erstmal zurück zu ihren Anfängen als Erzieherin: Sie berichtet, dass sie mit vier Geschwistern aufgewachsen ist, als mittleres Kind. Klares Ziel war es immer, einen Beruf mit Menschen auszuüben. Durch eine Berufsorientierung und diverse Praktika hat sich der Wunsch verfestigt. „Jetzt nach 25 Jahren kann ich sagen: Das ist mein Leben.“ Sie liebt und akzeptiert die Praktikanten, weil ihr bewusst ist, wie wichtig diese Orientierungen sind. Wenn jemand feststellt, das ist nichts für mich, dann hat es auch seinen Sinn erfüllt.“

Verändert haben sich die Kinder in 25 Jahren ihrer Meinung nach nicht. Sie seien immer noch wie früher, wenn man sie Kinder sein lässt. „Jedoch durch die Umwelt und äußere Einflüsse wird die Sache schwieriger. Die Kinder brauchen eine klare Linie und müssen gut begleitet werden.“ Der Kindergarten Kirchenbirkig steht für die Erziehung mit Kopf und Herz und Hand. „Ganzheitliche Orientierung“ ist das Konzept überschrieben. Der ganze Mensch zählt. Besonders die schöne Lage im Herzen der Fränkischen Schweiz gibt den Kindern Freiraum zum Spielen, sich erproben. Lässt die Liebe zur Heimat wachsen.“

Auf die Frage, ob sich die Eltern im Laufe der Zeit verändert haben, antwortet sie: „Der Kindergarten Kirchenbirkig legt Wert auf ein gutes Miteinander, auf einer stabilen Basis, Vertrauen zwischen Eltern und Kindergarten-Team ist wichtig.“ Im Zentrum stehe das Wohl des Kindes. Von den Eltern wird das Konzept mitgetragen. Das Kindergarten–Team baue und vertraue darauf, dass die Eltern dieses Konzept voll und ganz mittragen. Wenn sie „ihre“ Kinder im Erwachsenenalter sieht macht sie das „natürlich“ stolz. Sie habe eine Generation großgezogen. „Ich habe jetzt schon Großeltern, die mal Kindergarten-Eltern waren. Deren Kinder sind mittlerweile selbst Eltern, die ich im Kindergarten betreut habe.“ Es herrsche sehr großes Vertrauen, ein Generationenwechsel ist vollzogen. Viele gemeinsame Erinnerungen wirken verbindend, meint Dreßel.

Dabei haben ihre ehemaligen Schützlinge die verschiedensten Berufe erlernt, die ganze Bandbreite sei vertreten. „Die Kinder werden schließlich darin gestärkt, ihren Kopf, ihr Herz und ihre Hand einzusetzen. Gute Kooperationen bestehen mit der Grundschule und mit den Firmen, die immer wieder gerne Praktikanten schicken. Auch mit den weiteren Kindergärten der Stadt Pottenstein herrsche eine gute Zusammenarbeit.

Bei all der Arbeit braucht man auch Nerven wie Drahtseile, sagt Dreßel. „Und ganz viel Geduld. Die Arbeit am Kind ist ein Spiel, es ist ein Geben und Nehmen, aber die Balance ist wichtig.“ Schwerpunkt ist die Arbeit am Kind. Aber die vielen Verwaltungsarbeiten sind zeitintensiv, verbrauchen Kraft und Zeit. Man braucht einen langen Atem, erklärt die Leiterin. „Fühlen Sie sich gerecht entlohnt?“, fragen wir zum Abschluss des Gesprächs. Darauf antwortet sie: „Nein, auf keinen Fall. Die Kirche bezahlt zwar im oberen Drittel nach Tarif. Dies ist nicht bei allen Einrichtungen der Fall. Das Entgelt und die entsprechende Wertschätzung sind sehr wichtig. Es ist der schönste Beruf, wenn man ihn mit Überzeugung ausübt. Für mich ist es der schönste Arbeitsplatz. Es ist eine sehr große Verantwortung. In diesen jungen Kinderjahren wird der Grundstein für die Persönlichkeitsentwicklung und das Sozialverhalten gelegt. Der Kindergarten ist das zweite Zuhause, die Kinder fühlen sich einer Gruppe zugehörig. Die Politik ist gefordert diese Berufe im Dienstleistungssektor besser auszustatten.“

Bei der Feierstunde anlässlich ihres 25-jährigen Arbeitsjubiläums ließ Kindergartenbeauftragter Günther Pischitz ihren beruflichen Lebensweg Revue passieren. Er reflektierte Dreßels Weg zum Traumberuf, den sie von der Pike auf gelernt hat. Sie absolvierte ihr Vorpraktikum in Pegnitz, die erste Station als Erzieherin war in Kersbach. Ab dem 30. August 1993 wurde sie als Erzieherin und Kindergartenleiterin in Kirchenbirkig angestellt, bis zum Jahr 2000, in diesem Jahr gab sie die Leitung für neun Jahre ab, arbeitete als Erzieherin. Seit September 2009 hat sie auch wieder die Leitung inne. Pischitz bestätigte ihr, dass sie mit viel Liebe, Geduld und Einfühlungsvermögen für die Kinder in hohem Maße ausgestattet ist. Pfarrer Thielscher betonte, dass er für die Kindergartenleitungen immer ohne Terminvereinbarung zu sprechen ist. Er wünschte sich, dass der St.-Johannes-Kindergarten weiterhin im Leben der Kinder wirkt, sie sollen schrittweise zur Kirche geführt werden. Er sprach ein herzliches „Gott Vergelt’s“ aus. 25 Kinder überreichten 25 Sonnenblumen.

Ingrid Dreßel sprach ein Riesen-Dankeschön aus. „Ich weiß gar nicht, wo diese 25 Jahre geblieben sind. Ich habe den schönsten Beruf der Welt. Ich würde fast alles wieder so machen.“

