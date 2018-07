Das Waldstock-Festival findet an diesem Wochenende bereits zum 25. Mal auf der idyllischen Lichtung am Schlossberg statt. Zum Jubiläum zogen die Festival-Fans am Freitag durch die Pegnitzer Altstadt, vor dem Rathaus gab es eine kleine Kundgebung. Bei der entspannten Umsonst-und-Draußen-Veranstaltung treten insgesamt 13 Bands auf. © Hans von Draminski

Verdächtige Taschen: Supermarkt in Pegnitz evakuiert Nachdem in einem Supermarkt in Pegnitz am Samstagmorgen zwei herrenlose Reisetaschen gefunden wurden, herrschte dort Ausnahmezustand: Die Polizei hatte den Markt und den Parkplatz weiträumig abgesperrt, der Verkehr rund um den Markt staute sich weit zurück. Um 13.30 Uhr wurde dann aber Entwarnung gegeben: Ein Reisender hatte die beiden Taschen in dem Supermarkt zwischengelagert - gefüllt waren sie mit Kleidung und persönlichen Gegenständen.

Letzter Feinschliff für das Waldstock-Festival Noch in den Stunden vorher wird auf dem Schloßberg in Pegnitz letzte Hand angelegt: Der Aufbau für das Waldstock-Festival lief auch am Freitag noch auf Hochtouren.

Umgestürzter Baum sorgt in Waischenfeld für Stromausfall Im Stadtgebiet von Waischenfeld sowie einigen Außenorten und Teilen der Gemeinde Ahorntal kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einem Stromausfall. Schuld war eine umgestürzte Linde, die auf eine Hochspannungsleitung fiel.