25 und 40 Jahre im Dienst der Stadt Pegnitz

Bürgermeister ehrt Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes für ihre langjährige Arbeit - 03.04.2017 20:04 Uhr

PEGNITZ - Zwei langjährige Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst ehrte Bürgermeister Uwe Raab mit Rudolf Zeilmann und Erwin Kürzdörfer am Montag in seinem Amtszimmer im Rathaus.

Bürgermeister Uwe Raab gratulierte Rudolf Zeilmann und Erwin Kürzdörfer zu ihrem 25- beziehungsweise 40-jährigen Dienstjubiläum. Auch Personalräte, Personalsachbearbeiter, Bauhofleiter und Sachbearbeiterin waren anwesend. © Foto: Münch



Rudolf Zeilmann machte 1971 eine vierjährige Ausbildung zum Maler und Lackierer. 1975 begann er eine weitere Ausbildung zum Forstwirt bei der Oberforstdirektion Bayreuth. Ab dem 31. März 1977 übte er für 14 Jahre den Beruf des Forstwirtes bei der Bayerischen Staatsforstverwaltung im Forstamt Bayreuth aus. Ab dem 1. Februar 1991 wurde er dann bei der Stadt Pegnitz als Forstwirt angestellt. Zudem nahm er im Mai 2013 an einem einwöchigen Ausbildungslehrgang zum Biberberater teil. Nun feierte er am 30. März sein 40-jähriges Dienstjubiläum.

Auch Erwin Kürzdörfer hatte Grund zu feiern, er hatte am 31. März sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Kürzdörfer begann 1975 eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker bei der BayWa in Pegnitz. Dort wurde er nach seinem Abschluss 1979 übernommen und wechselte 1992 nach Bayreuth. Am 1. April 1992 wurde er dann als Facharbeiter bei der Stadt Pegnitz angestellt und übernahm ab dem 1. Januar 1997 Hausmeistertätigkeiten an der Christian-Sammet-Mittelschule. Bürgermeister Uwe Raab beglückwünschte die beiden Mitarbeiter und gratulierte ihnen in einer kurzen Rede in seinem Amtszimmer.

Neben den beiden Jubilaren waren die Personalräte Gabi Weh und Gerhard Sporrer anwesend. Auch der Personalsachbearbeiter Herbert Maier, der Bauhofleiter Ottmar Kretschmer und die Sachbearbeiterin Rosmarie Schmitt waren anwesend.

ane