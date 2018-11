250 Einsatzkräfte bei Großbrand in Kirchenbirkig

KIRCHENBIRKIG - Mammuteinsatz der Feuerwehr beim Millionenbrand des Busunternehmens im Pottensteiner Ortsteil Kirchenbirkig. Dort löschten rund 200 Feuerwehrleute aus insgesamt neun Wehren aus den Gemeindegebieten von Pottenstein, Pegnitz und Betzenstein.

Mammuteinsatz der Feuerwehr beim Millionenbrand des Busunternehmens im Pottensteiner Ortsteil Kirchenbirkig. Foto: News5/Merzbach



Die Erstalarmierung erfolgte laut dem in Kirchenbirkig wohnenden Kreisbrandinspektor Stefan Steger um 20.01 Uhr. "Bereits nach zwei oder drei Minuten haben wir mit dem Löschen begonnen", erinnert sich der Kreisbrandinspektor an die Ereignisse in dieser dramatischen Nacht.

Der Grund für diese extrem schnelle Schlagkraft der Ortsteilwehr: Das Kirchenbirkiger Feuerwehrhaus steht direkt neben dem Betriebsgelände des Busunternehmens. Deshalb habe es "keine Fahrtzeit" gegeben.

Aufregend wurde der Sonntagabend auch für die Jugendgruppe der Kirchenbirkiger Wehr. Diese hielt zur gleichen Zeit ihre Gruppenstunde im Gerätehaus. Steger: "Die jungen Leute unterstützten uns bei den Löscharbeiten."

Steger selbst war bis nachts um ein Uhr am Brandort. Die eigentliche Einsatzleitung hatte Kommandant Clemens Herlitz. Bereits eine Stunde nach der Erstalarmierung habe die Feuerwehr den Brand "unter Kontrolle" gehabt, schilderte Stefan Steger.

Die Erstmeldung war allerdings noch von nur einem brennenden Omnibus ausgegangen. Diese Zahl wurde aber vor Ort sehr schnell nach oben korrigiert. Umgehend sei deshalb auch eine sogenannte Alarmstufenerhöhung erfolgt.

Die Hauptaufgabe der Wehren sei es Steger zufolge gewesen, eine "Widerstandslinie" für die Gebäude der Firma aufzubauen, damit das Feuer nicht darauf übergreift. Noch nach Brandausbruch sei es gelungen, einen Kleinbus der Firma aus der Garage heraus zu fahren und aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. So zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr habe dann die Ortswehr aus Kirchenbirkig die Brandwache übernommen. Der Hauptlöscheinsatz war bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen. Steger: "Nach Mitternacht mussten nur noch zwei Glutnester abgelöscht werden." Erst am Montagmorgen um 9.30 Uhr endete der Feuerwehreinsatz auf dem Gelände der Busfirma.

Viele Helfer im Einsatz

Noch in der Nacht informierte sich auch der Pottensteiner Bürgermeister Stefan Frühbeißer über das Ausmaß des Brandes und dem Fortgang der Löscharbeiten. „Es ist schockierend“, sagt das Stadtoberhaupt am Tag danach hörbar mitgenommen, aber auch erleichtert, dass es bei dem Feuer beim Sachschaden geblieben ist und keine Menschen verletzt wurden.

Frühbeißer hofft, dass sich „alles schnell regeln“ lässt. Noch in der Nacht habe er Anrufe von Busunternehmern aus der Umgebung bekommen, die bei der Schülerbeförderung einspringen können, bis das Familienunternehmen Sebald seinen Verpflichtungen in diesem Bereich wieder selber nachkommen kann. „Das ist ein erheblicher Mehraufwand, aber wir kriegen es miteinander hin“, sagt Frühbeißer überzeugt.

Die Hilfsbereitschaft und der Zusammenhalt in der Gemeinde findet der Bürgermeister „sehr lobenswert“ und freut sich, dass die Pottensteiner einander helfen, wenn jemand von ihnen in Not gerät. Wie es für das Inhaber-geführte Busunternehmen weitergeht, mag Stefan Frühbeißer in dieser frühen Phase noch nicht vorher sagen, er geht allerdings davon aus, dass die Versicherungen in diesem Fall einspringen.

Neben den Feuerwehren waren auch Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) und Technisches Hilfswerk vor Ort. Insgesamt waren etwa 250 Helfer von Feuerwehr, BRK, THW und Polizei vor Ort. Auch ein Fahrzeug der Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung half den Kräften vor Ort.

FRANK HEIDLER und HANS VON DRAMINSKI