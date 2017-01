30 Unfälle wegen heftigen Schneefalls in Oberfranken

In den Hochlagen gab es zeitweise kein Durchkommen mehr - Vernünftige Auftofahrer - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Das starke Schneetreiben mit Schneeverwehungen sorgte in Oberfranken in der vergangenen Nacht für einige Verkehrsbehinderungen auf den Straßen. Besonders betroffen waren der Hofer Landkreis und der Landkreis Wunsiedel.

Wegen heftiger Schneefälle gab es auf den oberfränkischen Straßen zeitweise kein Durchkommen mehr. © News5/Fricke



Wegen heftiger Schneefälle gab es auf den oberfränkischen Straßen zeitweise kein Durchkommen mehr. Foto: News5/Fricke



Auf der B289 zwischen Weißdorf und Münchberg war stellenweise kein Vorwärtskommen mehr. Die Streufahrzeuge waren im Dauereinsatz. Auf der B4 bei Weichengereuth stellte sich ein Sattelzug quer und blockierte die Stadtautobahn Richtung Coburg. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Bahnstrecke im Bereich des Güterbahnhofes musste gesperrt werden, da der havarierte Lkw in der Nähe der Gleise stand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wegen heftiger Schneefälle gab es auf den oberfränkischen Straßen zeitweise kein Durchkommen mehr. © News5/Fricke



Wegen heftiger Schneefälle gab es auf den oberfränkischen Straßen zeitweise kein Durchkommen mehr. Foto: News5/Fricke



Insgesamt ereigneten sich etwa 30 Verkehrsunfälle. Bei vier Karambolagen wurden vier Personen leicht verletzt. Größerer Schaden blieb dank der vernünftigen Fahrweise der Verkehrsteilnehmer aus.

Mit Sommerreifen unterwegs

Trotz schneebedeckter Fahrbahnen war am Dienstagabend ein 21-jähriger Würzburger mit Sommerreifen auf der Autobahn unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Stadelhofen und Schirradorf geriet er mit seinem Ford ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Der junge Mann blieb unverletzt, der Schaden an seinem Fahrzeug beträgt 5000 Euro. Er darf sich nun auf einen Bußgeldbescheid einstellen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

rr