300 Fotos vom Kriegseinsatz auf Minensuchboot

PEGNITZ - Die Weihnachtsfeier mit der Marinekameradschaft war einer der Höhepunkte beim Besuch der Patenboot-Besatzung in Pegnitz. Bei der Bescherung erhielt Kommandantin Tanja Merkl eine Bildersammlung von Michael Schleicher aus Hainbronn über dessen Kriegseinsatz auf einem Minensuchboot, die auch in das Archiv des Deutschen Marinebunds übernommen werden soll.

Der Vorsitzende der Marinekameradschaft, Werner Schneider, überreichte an die neue Kommandantin der "Pegnitz", Tanja Merkl, einen Bildband und eine Foto-CD mit Aufnahmen von Kriegseinsätzen des Hainbronners Michael Schneider auf einem Minensuchboot. Foto: Richard Reinl



Bei Gansbrust, Plätzchen und Leupser Bier festigten die Vereinsmitglieder und die Besatzung des Patenboots „Pegnitz“ im Marineheim am Zipserberg ihre Freundschaft, aufgelockert durch Seemannslieder, vorgetragen von Willi Adamczyk und Werner Mildner. Vorsitzender Werner Schneider freute sich in seiner Ansprache insbesondere darüber, dass sechs Besatzungsmitglieder, darunter auch die neue Kommandantin Tanja Merkl, spontan ihren Vereinsbeitritt erklärt haben.

Werner Mildner (l.) und Willi Adamczyk (r.) sorgten mit Seemannsliedern für Unterhaltung. Unterstützt wurden sie von Valerie Richter und Waltraud Schneider. Foto: Richard Reinl



Natürlich wurden auch Geschenke in fester und flüssiger Form ausgetauscht. Werner Schneider hatte dabei eine besondere Überraschung parat. Im Auftrag von Karl-Heinz Schleicher aus Hainbronn überreichte er eine lange verschollene Sammlung mit über 300 Fotos vom Kriegseinsatz seines Vaters Michael auf dem Minensuchboot M321. Im Jahr 1923 in Fischstein als Sohn einer Gastwirtsfamilie geboren, kam er in den 1930er Jahren nach Hainbronn, als seine Eltern nach der Zwangsaussiedlung aus dem heutigen Wasserschutzgebiet im heutigen Pegnitzer Ortsteil einen Bauernhof kauften.

Mit 17 Jahren wurde er zum Militär eingezogen, wo er nach der Ausbildung in Holland bis zum Kriegsende bei der Marine eingesetzt war. Glück hatte er, dass er unversehrt blieb, Glück hatte er auch, dass er in französische Gefangenschaft geriet, wo er zusammen mit seinem Bruder auf einem Bauernhof nahe Besancon arbeitete.

Nach seinem Tod im Jahr 2015 hat sein Sohn Karl-Heinz Schleicher beim Aufräumen im Kuhstall eine Sammlung von fünf Fotoalben gefunden, eines mit Aufnahmen aus seiner Jugendzeit, vier weitere mit Dokumenten von Kriegseinsätzen. Daraus entstand nicht nur ein Bildband, sondern auch eine Foto-CD. Einen Satz erhielt Tanja Merkl, ein zweiter soll in das Archiv des Deutschen Marinebunds aufgenommen werden.

