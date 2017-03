300 Schweine verenden bei Brand in Bindlach qualvoll

BINDLACH - Rund 300 Schweine verendeten am Donnerstagabend in einem Schweinemastbetrieb in Bindlach. Ein Feuer hatte sich zuvor in einer Hackschnitzelanlage ausgebreitet. Von dort griffen die Flammen auf einen Schweinestall über.

Bei einem Brand in einem Schweinemastbetrieb in Bindlach verbrannten am Donnerstagabend etwa 1000 Tiere. © NEWS5 / Holzheimer



Gegen 22.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin das Feuer in der Hackschnitzelanlage eines Schweinemastbetriebs im Bindlacher Ortsteil Röthelbach. Obwohl die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell eintrafen, konnten sie nicht verhindern, dass die Flammen von der Halle auf die angebauten Schweinestallungen übergriffen. Sowohl die Halle mit der Hackschnitzelanlage als auch der Schweinestall brannten nach Angaben der Polizei nahezu vollständig nieder. In den Flammen verendeten rund 300 Schweine qualvoll. Kurz nach dem Brand war die Polizei noch von etwa 1000 toten Tieren ausgegangen.

Über 200 Einsatzkräfte vor Ort

Der Feuerwehr gelang es zumindest, das Feuer einzudämmen, bevor es auf das nahegelegene Wohnhaus übergreifen konnte. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und der Rettungsdienst waren zeitweise mit über 200 Einsatzkräften vor Ort.

Der Gesamtschaden beläuft sich, nicht wie zunächst angenommen auf 500.000 Euro, sondern auf etwa eine Million Euro. Derzeit gehen die Kripobeamten von einer technischen Ursache im Bereich der Hackschnitzelanlage aus, die zum Brandausbruch geführt hat. Beamte des Kriminaldauerdienstes Bayreuth ermitteln weiter.

