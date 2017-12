3000 Wachslichter bringen Volsbach zum Strahlen

VOLSBACH - Rund 3000 Wachslichter hatten die ehemaligen Ministranten dieses Jahr gegossen, die die Ahorntaler Ortschaft Volsbach nach dem Beschluss der letzten Betstunde am Tag der Ewigen Anbetung während der Lichterprozession nach Einbruch der Dunkelheit in ein geradezu romantisches Licht tauchten.

Bei der Lichterprozession in Volsbach brennen um die 3000 Lichter. © Thomas Weichert



Die Tradition der Volsbacher Lichterprozession reicht in die erste Hälfte der 1950er Jahre zurück, als sie der damalige Pfarrer Rudolf Bernauer eingeführt hatte. Schaulustige, wie bei den großen Lichterprozessionen in Pottenstein oder Nankendorf gibt es in Volsbach jedoch so gut wie nicht. Man kann die Lichterprozession, die jedes Jahr am 23. Dezember stattfindet, daher noch als Geheimtipp für die Freunde des Lichterzaubers bezeichnen.

Kurz nach 17 Uhr setzte sich die Prozession, bei der Pfarrer Matthew Anyanwu das Allerheiligste unter dem Baldachin durch den Ort trug, von der Pfarrkirche St. Mariä Geburt aus in Bewegung. Zuvor hatten die Feuerwehren aus Volsbach und den zur Pfarrei Volsbach gehörenden umliegenden Ortschaften bereits herrliche Lichtimpressionen in die Berghänge rund um den Ort gezaubert.

Der Brauch der Lichterprozession in Volsbach war in der Vergangenheit etwas eingeschlafen, bis ihn die ehemaligen Ministranten wieder aufleben ließen. Jedes Jahr wurden es seither mehr Lichter. Der Prozessionsweg führt durch das Volsbacher Neubaugebiet, von dem aus alle der in diesem Jahr teilnehmenden Gläubigen die Lichtinstallationen an den Berghängen sehen können.

