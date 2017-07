32 Angebote für eine kurzweilige Ferienzeit in Auerbach

Jugendpflegerin Sonja Vidak stellt das Programm für die Sommerferien vor: Anmelden ab Freitag - vor 42 Minuten

AUERBACH - Seit Mittwoch liegt den Kindern und Jugendlichen in Auerbach das diesjährige Ferienprogramm vor. Jugendpflegerin Sonja Vidak verteilte es persönlich an den örtlichen Schulen. Sie freut sich über ein großes Angebot für diejenigen Kinder, die während der Sommerferien zuhause bleiben.

Viele Auerbacher Kinder und Jugendliche interessierten sich im Vorjahr für einen Blick hinter die Kulissen der örtlichen Polizeiinspektion. In diesem Jahr ist wieder Gelegenheit dazu. Foto: Sonja Vidak



Das Ferienprogramm hat in Auerbach eine lange Tradition, hat Vidak erfahren. Deshalb sei es auch nicht schwierig, ausreichend Angebote für die großen Ferien zu finden. Viele Vereine und andere Organisatoren engagieren sich jedes Jahr mit einer Vielzahl an Aktivitäten und Veranstaltungen. Für 2017 wurde von Sonja Vidak und Michael Streit, dem Jugendbeauftragten im Stadtrat, ein kurzweiliges Paket mit insgesamt 32 Angeboten geschnürt.

Die Vereine/Anbieter sind für die Gestaltung ihrer Aktivitäten selbst verantwortlich, die Jugendpflegerin unterstützt sie gerne, falls es Fragen gibt oder Hilfe benötigt wird. Auch neue Ideen sind wieder dabei. So veranstaltet beispielsweise die Knabenkapelle Auerbach in diesem Jahr eine musikalische Schnitzeljagd mit anschließendem Grillen beim Zeltplatz am Freibad.

Da sich die Zusammenarbeit zwischen Sonja Vidak, bei der die Fäden zusammenlaufen, und den Anbietern von Ferienaktionen längst bewährt hat, sind keine Treffen mit den Vereinen erforderlich. Vielmehr werden alle Beteiligten regelmäßig über Email auf dem Laufenden gehalten. Die Entscheidung, ob nur Kinder aus Auerbach und den Ortsteilen oder auch auswärtige Interessenten bei den einzelnen Aktionen des Ferienprogramms teilnehmen dürfen, obliegt den Vereinen oder Anbietern.

Sonja Vidak weiß, dass viele Vereine das Ferienprogramm als gute Möglichkeit betrachten, neue Mitglieder zu gewinnen. Vor allem einige Sportvereine bieten Schnupperkurse an, um die Kinder und Jugendlichen für die jeweilige Sportart – beispielsweise Bouldern, Handball, Inliner-Fahren, Kegeln oder Reiten — zu begeistern.

Stadt als Mitveranstalter

Die Stadtverwaltung tritt als Mitveranstalter des Ferienprogramms auf. Daher wird die Haftpflicht- und Unfallversicherung der jeweiligen Aktionen für Vereine, Verbände und Privatpersonen durch die Stadt Auerbach gewährleistet. Eine Fahrzeugversicherung sei dabei allerdings nicht inbegriffen, erklärt die Jugendpflegerin. Für die Aufsichtspflicht über minderjährige Kinder und Jugendliche sind die Anbieter ebenfalls selbst verantwortlich. Auch Sonja Vidak beteiligt sich aktiv beim Ferienprogramm. Zusammen mit der Gruppe "Jugend4Jugend Auerbach" und dem Jugendbeauftragten Michael Streit veranstaltet die Jugendpflegerin vom 12. bis 13. August wieder ein eintägiges Zeltlager auf dem Zeltplatz des Freibads.

Zudem besucht sie auch dieses Jahr wieder mit Kindern und Jugendlichen die Polizeiinspektion in Auerbach. Wäre sie selbst noch ein Schulkind, würde sich Sonja Vidak für ein Ferienprogramm im Freien anmelden. "Ich bin gerne in der Natur und schon als Kind haben mir Aktionen im Freien am besten gefallen."

Ab Samstag, 15. Juli, können sich interessierte Familien für das Ferienprogramm anmelden. Die Kontaktadressen sind in der Broschüre ersichtlich. Das Ferienprogramm kann auch auf der Internetseite der Stadt unter www.auerbach.de eingesehen werden. Anmeldungen werden morgen ab 10 Uhr entgegengenommen.

BRIGITTE GRÜNER