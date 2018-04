34-Jähriger stirbt bei Weidenberg nach Kollision mit Lkw

Ersthelferin rettete Mann aus seinem völlig demolierten Fahrzeug - vor 1 Stunde

WEIDENBERG - Am Montagnachmittag starb ein 34-jähriger Autofahrer, nachdem er auf der Staatsstraße 2181 bei Görschnitz mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert war. Im Trümmerfeld kam es auch noch zu einem Anschluss-Unfall.

Der Fahrer dieses Skoda aus dem Landkreis Bayreuth erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. © News5/Holzheimer



Der Fahrer dieses Skoda aus dem Landkreis Bayreuth erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Foto: News5/Holzheimer



Kurz nach 16 Uhr war der 34 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Bayreuth mit seinem Skoda von Bayreuth in Richtung Weidenberg unterwegs. Kurz nach der Abzweigung zum dortigen Betonwerk wechselte er nach links auf die Gegenfahrbahn - möglicherweise um zu überholen. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Lastwagen.

Auch der Lastwagen wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes schwer beschädigt. © News5/Holzheimer



Auch der Lastwagen wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes schwer beschädigt. Foto: News5/Holzheimer



Dessen 49-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen - die beiden stießen zusammen. Der 34-jährige Autofahrer erlitt schwerste Verletzungen. Eine Ersthelferin rettete den Mann aus seinem völlig demolierten Fahrzeug und begann mit Erste-Hilfe Maßnahmen.

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Lastwagen wurde nahe Weidenberg der Autofahrer getötet. © News5/Holzheimer

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Lastwagen wurde nahe Weidenberg der Autofahrer getötet. Foto: News5/Holzheimer



Rettungshubschrauber vor Ort

Ein mit dem Rettungshubschrauber zum Unfallort gebrachter Notarzt führte die Maßnahmen fort. Allerdings starb der Autofahrer noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

Der Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Kulmbach kam mit leichteren Verletzungen und einem Schock in ein Krankenhaus. In das Trümmerfeld an der Unfallstelle fuhr noch ein nachfolgendes Fahrzeug und wurde dadurch im Frontbereich beschädigt.

Laut Polizei gibt es Hinweise darauf, dass der Unfallfahrer kurz vor dem Zusammenstoß ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte und deswegen auf die Gegenspur wechselte. Die Polizei Bayreuth-Land bittet diesen Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen, sich telefonisch unter 0921/506-2230 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.