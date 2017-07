350 Zuschauer bei Premiere der Faust-Festspiele

Wie Goethes Stück von Kronach auf den Schlossberg nach Pegnitz wechselte - vor 56 Minuten

PEGNITZ - Kühl war's. Aber zumindest trocken. Regen wäre nun auch das Letzte gewesen, was die Macher der Faust-Festspiele zur Premiere am Sonntagabend auf dem Pegnitzer Schlossberg hätten gebrauchen können.

Ein Klassiker der Weltliteratur in eingedampfter „Kinofassung“ auf dem Pegnitzer Schlossberg: Am Sonntagabend fiel der Startschuss für die neuen „Faust-Festspiele“. © Ralf Münch



Ein Klassiker der Weltliteratur in eingedampfter „Kinofassung“ auf dem Pegnitzer Schlossberg: Am Sonntagabend fiel der Startschuss für die neuen „Faust-Festspiele“. Foto: Ralf Münch



Sie hatten doch im Vorfeld schon genügend Probleme und Problemchen am Hals. Mit jeder Menge Zweifeln, die dem Projekt ein klägliches Scheitern prognostizierten. Mit einer alles andere als einfachen Suche nach Statisten. Und mit einem durchaus schleppenden Kartenvorverkauf. Nun ist endlich Schluss mit den Spekulationen, nun sprechen Fakten bei gut zwei Dutzend Aufführungen bis 2. September.

Uwe Vogel, beim Troschenreuther Mundarttheater aktiv und ab und an selbst als Schauspieler bei den Faust-Festspielen in Kronach im Einsatz, brachte den Stein ins Rollen, nachdem der Stadtrat im Norden Frankens die Festspiele gekippt hatte. Weil sie sich wirtschaftlich nicht rechnen. Angeblich.

Intendant Daniel Leistner sah das anders, machte im NN-Gespräch persönliche Differenzen mit der Kronacher Tourismuschefin verantwortlich. Was im Kronacher Rathaus energisch dementiert wurde. Für Vogel ein Unding. So beschloss er, die Festspiele zu retten, indem er sie nach Pegnitz holt. Er zeigte dem frustrierten Intendanten die Festwiese am Schlossberg als möglichen Standort für eine Freiluftbühne. Der war begeistert. Also holten sie Bürgermeister Uwe Raab (SPD) mit ins Boot. Auch der war schnell Feuer und Flamme von der Idee, aus Pegnitz eine Festspiel-Stadt zu machen.

Schwieriger gestaltete sich die Umsetzung in die Praxis. Festspiele kosten nun mal Geld. Und das nicht zu knapp. Also galt es, den Stadtrat zu überzeugen, das finanzielle Risiko mitzutragen. In Form einer Bürgschaft, sollte sich die Resonanz in Grenzen halten. Die Räte hatten das Scheitern in Kronach vor den Augen und reagierten zurückhaltend. Am Ende stand aber eine große Mehrheit pro Festspiele. Verbunden mit einer Auflage: Die Festspiel-Initiatoren mussten einen Förderverein gründen, dessen erste Aufgabe es war, Sponsorengelder in Höhe von mindestens 30 000 Euro aufzutreiben.

So geschah es denn auch. Auch wenn Monate vergingen, bis diese Vorgabe erfüllt war. 6000 Besucher sind laut Kalkulation erforderlich, um die Faust-Festspiele — bei denen ab 26. Juli auch die Leister-Version "Schlau, schlau die Frau" nach Molières "Die Schule der Frauen" im Wechsel mit dem Faust zu sehen ist — zu einer kostendeckenden Einrichtung zu machen.

Auf der Festung Rosenberg in Kronach tummelten sich in der Vergangenheit 10 000 bis 15 000 Zuschauer. Für die "Faust"-Premiere am Sonntagabend auf dem Schlossberg wurden etwa 250 Karten über den Vorverkauf verteilt, zusammen mit den Kurzentschlossenen kamen insgesamt 350 Zuschauer.

Vor Wochen war sich Daniel Leistner sicher: "Das kommt schon noch, das muss sich herumsprechen, was für eine grandiose Sache das ist." Er meint damit seine Art, Theater zu gestalten: Klassiker auf Spielfilmlänge zu reduzieren, ohne ihre Inhalte zu verfälschen. Mehr zur Aufführung lesen Sie in der morgigen Ausgabe.

STEFAN BRAND