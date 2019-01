38.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß in Hummeltal

Autofahrer unterschätzte beim Abbiegen Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Autos - vor 1 Stunde

HUMMELTAL - Sachschaden in Höhe von 38.000 Euro entstand am Montagabend bei einem Zusammenstoß zweier Personenwagen in der Gemeinde Hummeltal. Die beiden Fahrzeuglenker hatten Glück im Unglück. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon.

Am Montagabend wollte ein 40-jähriger Hummeltaler von Mistelbach kommend nach links in Richtung Hummeltal abbiegen. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit einer entgegenkommenden 52-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bayreuth falsch ein und es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Die beiden Fahrzeuglenker verletzten sich leicht und wurden in einem Krankenhaus behandelt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 38.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr aus Mistelbach war zur Verkehrslenkung eingesetzt.

