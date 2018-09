38. Tour: Jo wagt sich tiefer in die Fränkische Schweiz hinein

NN-Wanderreporter will nach Tüchersfeld und zur Esperhöhle - vor 7 Minuten

POTTENSTEIN/GÖSSWEINSTEIN - Jo, der letzte Wanderreporter in diesem Jahr, läuft am Mittwoch von Pottenstein nach Leutzdorf. Ob er wieder 150 Stufen erklimmt oder sich über Denkmäler aufklären lässt, erfahren Sie in unserem Wander-Ticker.

Bilderstrecke zum Thema Wanderreporter Jo lässt kein Selfie aus: Weg nach Pottenstein voller Erlebnisse Jo Seuß ist der letzte Wanderreporter im Jahr 2018. Mit einem Lächeln im Gesicht löste er Vorgänger Alexander Jungkunz ab und wanderte von Pegnitz nach Pottenstein. Auf seinem Weg traf er zwei Frauen aus Taiwan, erklomm die 150 Stufen hohe Himmelsleiter und genoss am Ziel ein wohlverdientes Eis.



