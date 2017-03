40 Tage ohne Fleisch, Alkohol oder Fernseher

TROCKAU - Am heutigen Aschermittwoch hat Pfarrer Josef Hell viel zu tun. Der 61-Jährige hält drei Gottesdienste in seinen Pfarreien Trockau, Büchenbach und Troschenreuth.

Der Trockauer Pfarrer Josef Hell hat am heutigen Aschermittwoch alle Hände voll zu tun. Er betreut alle Gläubigen: Von Kindern über Jugendliche bis hin zu den Erwachsenen. © Eva Böhm



Hell verteilt ein Aschekreuz an alle Besucher und möchte eine besonders schöne Predigt halten. Was ihm wichtig ist: Dass möglichst viele Menschen auf eine Sache in der Fastenzeit bewusst verzichten, aber nicht etwa um schlanker zu werden.

Die Arbeit als Pfarrer dreier ländlicher Pfarreien macht Josef Hell eine große Freude, aber "ich bin damit ziemlich ausgelastet", sagt der 61-Jährige. Vor allem an kirchlichen Feiertagen, wie dem heutigen Aschermittwoch, hält Hell mehrere Gottesdienste direkt hintereinander. Das ist für ihn nichts Außergewöhnliches mehr, da Hell seit knapp zwölf Jahren katholische Gottesdienste in dem Pegnitzer Umland hält. Aufgewachsen ist der 61-Jährige allerdings in Rumänien, in Banat, von wo er 1990 nach Deutschland kam.

"Die Situation hinter dem Eisernen Vorhang war für die Deutschen unerträglich, die Skepsis vor der neuen Regierung zu groß", erinnert er sich. Vorübergehend lebte Hell 14 Jahre in Baden-Württemberg, sein Ziel war aber immer die Diözese Bamberg. Der Wunsch, Priester zu werden, stand schon in der Kindheit an vorderster Stelle. "Es ist schwer zu erklären, warum. Man ist entweder berufen oder nicht", sagt Hell.

Büßer mit Asche bestreut

Selbstverständlich faste er in der Zeit von Aschermittwoch bis Karsamstag. Denn Hell ist es wichtig, dass das Evangelium nicht nur weitergegeben, sondern auch gelebt wird. Die Fastenzeit hat ihren Ursprung im siebten Jahrhundert, das steht im Neuen Testament. Aber schon im Alten Testament wurde überliefert, dass sich Könige und per Anordnung auch das Volk in Asche gesetzt und gefastet haben. "

Ab dem siebten Jahrhundert dann gingen in der Fastenzeit öffentliche Büßer mit Asche bestreut durch die Gegend. Jeder konnte sie sehen. Im zehnten Jahrhundert hat der Papst empfohlen, die Fastenzeit mit dem Aschermittwoch zu beginnen", erzählt der rumänische Pfarrer. Seitdem lassen sich die Gläubigen als Zeichen der Bußbereitschaft am heutigen Tag mit Asche bestreuen.

Der Brauch des Fleisch-Verzichts stammt aus dem Mittelalter. Das Wort Karneval bedeutet demnach nicht närrisches Treiben, sondern "lebe wohl Fleisch". Damals wurde 40 Tage streng auf Fleisch verzichtet. "Deshalb hat man die Faschingszeit nach vorne verlegt. Das ist geblieben bis in unsere Tage", so Hell. Nur nehme man es mit dem Fasten nicht mehr so ernst. "Der Aschermittwoch ist ein Abstinenztag, da soll man kein Fleisch und sich nur einmal satt essen. Ansonsten gilt außer freitags in der katholischen Kirche kein Fleischverbot mehr."

Daran hält sich Hell und isst dann Fisch und einen Salat. Am liebsten mag er Kartoffelsalat. Auf etwas anderes, wie etwa Alkohol, braucht er nicht zu verzichten, da "ich mir nur sonntags ein Bier gönne." Der Sonntag gilt nicht als Fasten-Tag, deshalb sind es 40 und keine 46 Fasten-Tage, wie man nach einem Blick auf den Kalender vermuten könnte.

Hell hat in seinen Pfarreien viel mit Jugendlichen zu tun, gerade auf dem Land sei auch unter ihnen das Fasten noch verbreitet. "Das wird von den Eltern dort weitergegeben. Die Jugendlichen wissen alle, was fasten bedeutet, und viele verzichten auch auf etwas." Das muss nicht immer das Fleisch sein. "Weniger am Handy sitzen, weniger fernsehen, das höre ich beispielsweise", berichtet Hell. Es sollte nicht alles verboten sein, sondern lediglich in das Bewusstsein gerufen werden, dass keine ganz normale Zeit sei und Buße getan wird, um sich auf Ostern vorzubereiten. Ihm ist es wichtig, dass jeder selbst herausfindet, auf was man verzichten kann.

Die ältere Generation halte den Aschermittwoch und das Fasten in jedem Fall für sehr wichtig. "Diese Generation ist noch sehr mit der Kirche verbunden und hält sich an die Buß-, Fasten- und Feiertage", sagt Josef Hell. Gerade in der Fastenzeit seien die Gläubigen empfänglicher für Gottes Wort. Deshalb versucht der 61-Jährige bei den Andachten besonders schöne Predigten zu halten. Deren Erstellung dauert eine bis zwei Stunden. "Für eine lange Predigt brauch‘ ich weniger, für eine kurze mehr Zeit."

Neben den drei Gottesdiensten am Abend hat Hell noch einige weitere Termine am heutigen Aschermittwoch. Morgens hält er in den Kindergärten in Trockau und Troschenreuth Andachten und spendet den Kindern das Aschekreuz. Die Asche besteht aus den verbrannten Palmzweigen, die vom Palmsonntag übrig geblieben sind. Für die Schulen seien andere Pfarrer zuständig, aber die Spende des Aschekreuzes sei dort nicht mehr üblich. Wenn Schüler diese Spende wünschen, müssen sie für die Zeit des Gottesdienstes laut Schulgesetz von der Schule freigestellt werden, sagt Hell. Dies gelte auch für Arbeitnehmer, die zu Gottesdienstzeiten im Dienst sind. Das hat der 61-jährige Pfarrer schon erlebt. "Einige praktizieren das so. Die gehen erst in den Gottesdienst und danach in die Arbeit."

Was bringt der Feiertag?

In Rumänien – seiner alten Heimat – gab es die gleichen Bräuche, die als sehr wichtig galten. "Ich habe dort neun Jahre in fünf Pfarreien gearbeitet. Da musste ich in jede Gemeinde fahren, was schon sehr schwierig war, weil es damals noch keine Autos gab." Insgesamt waren die Katholiken dort aber deutlich in der Minderheit, "ein kleines Häufchen", wie Hell sagt.

Die Wahrnehmung und Wichtigkeit des Aschermittwochs habe sich über die Jahre insofern verändert, dass die Leute arbeiten müssten. "Ich weiß nicht, ob es überall noch so streng mit dem Verzehr von Fleisch genommen wird so wie hier", so Hell. Da würde aber aus seiner Sicht ein gesetzlicher Feiertag und somit schul- und arbeitsfrei nichts bringen. "Die Erfahrung zeigt, dass die Menschen dann einen Ausflug machen, anstatt in die Kirche zu gehen."

