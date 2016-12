500 Auftritte mit der Knabenkapelle Auerbach

Bei der Weihnachtsfeier gab es Nadeln und Medaillen für langjährige Weggefährten — Pater Kruczek: „Musik verbindet und ist die beste Ökumene“ - 20.12.2016 19:11 Uhr

AUERBACH - 20 Jahre aktives Musizieren und 300, 400 oder gar 500 Einsätze im Orchester sind bei der Knabenkapelle (KKA) Auerbach keine Seltenheit. Auch heuer wurden beim Weihnachtskonzert wieder langjährige Mitglieder ausgezeichnet.

Für viele Einsätze, Probenfleiß und langjährige Treue wurden zahlreiche Mitglieder der Knabenkapelle geehrt. Sagenhafte 500 Auftritte haben Susi Lechner und Julia Rupprecht absolviert. Den musikalischen Leiter Ludwig Riedhammer (re.) und den zweiten Vorsitzenden Günther Cermak (li.) freuten die Auszeichnungen genauso wie die jungen Künstler und deren Familien. © Foto: Brigitte Grüner



Für viele Einsätze, Probenfleiß und langjährige Treue wurden zahlreiche Mitglieder der Knabenkapelle geehrt. Sagenhafte 500 Auftritte haben Susi Lechner und Julia Rupprecht absolviert. Den musikalischen Leiter Ludwig Riedhammer (re.) und den zweiten Vorsitzenden Günther Cermak (li.) freuten die Auszeichnungen genauso wie die jungen Künstler und deren Familien. Foto: Foto: Brigitte Grüner



Ehrungen gehören bei der Knabenkapelle traditionell zum Weihnachtskonzert. Musiker und Funktionäre werden für langjährige Treue oder besonderen Einsatz ausgezeichnet. Für 500 Einsätze wurden die beiden Saxophonistinnen Susi Lechner und Julia Rupprecht mit einem Gutschein geehrt. 400 Einsätze haben Markus Baumgärtel (Tenorhorn), Benedikt Eller (Posaune) und Eva Pesold (Klarinette) hinter sich. Sie erhielten je ein Präsent und einen Gutschein.

Seit 20 Jahren dabei

Über den KKA-Bierkrug freuten sich Julia Paulus und Eva Rupprecht (beide Klarinette) für 300 Einsätze. 200 Auftritte absolvierten Conny Friedl, Bianca König, Kira Lorenz, Julia Manske sowie Magdalena Maul. Sie erhielten dafür die KKA-Nadel in Gold. Die Silbernadel ging an fünf Musiker, die je 100 Einsätze hinter sich haben: Gina Baumann, Nina Hamerla, Jasmin Lindner, Philipp Lindner und Simon Trautner. In 2015 war bei allen Einsätzen Almut Schmidt dabei. Als Dankeschön erhielt sie einen Auerbach-Gutschein, ebenso wie Bianca König und Jürgen Müller, die an allen Proben teilnahmen. Vom stellvertretenden Kreisvorsitzenden des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB), Horst Bauer, wurden dann die langjährigen Musiker geehrt. Die Grüne Nadel des NBMB erhielten für fünf Jahre Gina Baumann, Nina Hamerla, Ronja Maier, Johannes Maul, Simon Trautner und Chiara Tschirner. Zehn Jahre spielt Bianca König bei der KKA; sie erhielt dafür die NBMB-Ehrennadel in Bronze.

Die Bezirksmedaille in Silber wurde für 15 Jahre an Markus Baumgärtel und Patrick Hamerla verliehen. Seit 20 Jahren musiziert Posaunist Benedikt Eller schon in den Reihen der KKA. Er bekam dafür die Ehrennadel in Silber des NBMB. Gewürdigt wurde ferner das Engagement von Jürgen Schüpferling, der seit fünf Jahren als Elternbeirat tätig ist. Er erhielt für dieses Engagement die KKA-Nadel in Silber.

Horst Bauer lobte die großartige Leistung sowohl des KKA-Nachwuchses als auch des großen Orchesters. „Seid stolz auf Eure Musiker!“ appellierte Bauer an die KKA-Führung. „Musik verbindet und ist die beste Ökumene“ betonte Pater Paul Kruczek, der mit seiner Band „Kirchenrocker“ aus der Pfarrei Taufkirchen gekommen war. Die KKA hat bereits zweimal in Pauls Gemeinde gespielt und wolle auch 2017 wiederkommen, versprach Vorsitzender Elmar Hamerla.

Die Knabenkapelle Auerbach sei eine echte Regionalkapelle geworden, resümierte Bürgermeister Joachim Neuß. Viele Musiker aus Nachbargemeinden spielen in den beiden Orchestern. Das Spielen eines Instruments sei eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Man solle daher nicht müde werden, um Nachwuchs zu werben.

„Eine Stadt ohne Musik wäre arm dran“, befand Reinhold Strobl, Mitglied des Landtags, der sich bei Vorstand und Dirigent für ihr Engagement bedankte. Seit über 30 Jahren gebe es freundschaftliche Bande nach Auerbach/Bergstraße, betonte Kerwekönigin Jasmin Becker, die mit einer Abordnung zum Weihnachtskonzert gekommen war. Einen gereimten, humorvollen Rückblick auf 2016 trugen derweil die Jugendvertreterinnen Conny Friedl, Kira Lorenz und Eva Rupprecht vor.

BRIGITTE GRÜNER