500 Jahre Reformation: Luther aus Kupfer enthüllt

Evangelische Kirchengemeinde Pegnitz leutete Lutherjahr gleich um 0 Uhr ein - vor 44 Minuten

PEGNITZ - Mit „Ahhs“ und „Ohhs“, mit Applaus, 300 LED-Luftballons, einem eigens gebrauten Export-Dunkel-Bier und einer Luther-Kupferskulptur begrüßte die evangelische Kirchengemeinde am Silvesterabend vor der Bartholomäuskirche das Jubiläumsjahr. „Es ist mir eine Ehre und Freude, das Lutherjahr zu eröffnen“, sagte Dekan Gerhard Schoenauer. 500 Jahre Reformation werden im neuen Jahr gefeiert.

Der Künstler Ulrich Bachmann hat die Martin-Luther-Skulptur aus Kupfer geschaffen. Sie zeigt den Reformator, wie er zwischen zwei Wänden steht — eine mit der Jahreszahl 1517, eine mit 2017. © Foto: Ralf Münch



Der Künstler Ulrich Bachmann hat die Martin-Luther-Skulptur aus Kupfer geschaffen. Sie zeigt den Reformator, wie er zwischen zwei Wänden steht — eine mit der Jahreszahl 1517, eine mit 2017. Foto: Foto: Ralf Münch



Rund 250 Besucher waren gekommen, um bei diesem besonderen Augenblick dabei zu sein. „Wir wollen Martin Luther nicht als Heiligen verehren“, macht der Dekan deutlich. Aber er habe viele Neuanfänge geschenkt. 500 Jahre sei es nun her, dass Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg geschlagen hat, das sei Anlass genug, sich auf das Gute, was mit Luther zu verbinden ist, zu besinnen. „Er hat unsere Kirche nach vorne gebracht“, sagt Schoenauer. Das lasse sich feiern. Trotzdem dürfe man aber auch seine Fehler nicht vergessen.

Zwischen zwei Wänden

Die Skulptur, die vom Bronner Künstler Ulrich Bachmann geschaffen wurde, zeigt Luther, wie er zwischen zwei Wänden steht — eine mit der Jahreszahl 1517, eine mit 2017. Dies solle den Weg der Reformation symbolisieren, sagt Bachmann. Rund 200 Stunden Arbeit hat er in das Werk gesteckt. „Dazu kommen aber noch 100 Stunden nur für den Entwurf“, so der 60-Jährige weiter. Im Frühjahr hatte er von der Kirchengemeinde den Auftrag bekommen. Und das Beste für ihn war, wie er sagt, dass ihm keiner reingeredet hat. „Ich konnte machen, was ich wollte“, sagt Bachmann.

Die Pegnitzer evangelische Kirchengemeinde feiert das Lutherjahr von Anfang an: Zum Jahreswechsel wurden das „Lutherbier“ gekostet und 300 LED-Luftballons mit Neujahrswünschen in den Himmel geschickt.



Die Pegnitzer evangelische Kirchengemeinde feiert das Lutherjahr von Anfang an: Zum Jahreswechsel wurden das „Lutherbier“ gekostet und 300 LED-Luftballons mit Neujahrswünschen in den Himmel geschickt.



Die Lutherfigur selbst ist aus Kupfer mit Hartlötnähten, der Sockel aus Cortenstahl. „Der rostet“, erklärt Bachmann. Und das gefällt ihm. Darum auch seine Bitte, den Sockel nicht zu streichen. Bachmann, der eigentlich Spenglermeister ist, war es wichtig, den Bezug von 500 Jahren Reformation darzustellen. Rund 350 Kilogramm wiegt die Skulptur und Bachmann hat sie eigens mit einem Hänger gebracht und vor der Bartholomäuskirche mit einem Gabelstapler abgeladen. Dort soll sie nun links vom Haupteingang ihren Platz auf Dauer haben. „Zum Wegschleppen ist sie zu schwer“, sagt Bachmann.

Die Pegnitzer evangelische Kirchengemeinde feiert das Lutherjahr von Anfang an: Zum Jahreswechsel wurden das „Lutherbier“ gekostet und 300 LED-Luftballons mit Neujahrswünschen in den Himmel geschickt.



Die Pegnitzer evangelische Kirchengemeinde feiert das Lutherjahr von Anfang an: Zum Jahreswechsel wurden das „Lutherbier“ gekostet und 300 LED-Luftballons mit Neujahrswünschen in den Himmel geschickt.



Ja, er ist stolz, dass er das machen durfte. Es ist nicht sein erstes künstlerisches Werk, einen Lebensbaum oder den Heiligen Geist als Taube hat er schon geschaffen. „Aber die Lutherfigur ist mein Renomierstück“, ist Bachmann schon stolz. Noch nie hat er etwas gemacht, was dann so auf dem Präsentierteller stand.

„Seltsamer Mensch“

Welchen Bezug hat er selber zum Reformator Martin Luther? „Ich bin evangelisch, da gehört er dazu, steckt sein Name ja drin“, sagt der Künstler. Was er von der Persönlichkeit Luthers hält, will er nicht so sagen. Nur so viel: „Er war ein seltsamer Mensch.“

FRAUKE ENGELBRECHT