501 Fahrer waren in Oberfranken zu schnell unterwegs

PEGNITZ - Am Donnerstagmorgen um 6 Uhr endete der "5. Bayerische Blitzmarathon", an dem sich die oberfränkischen Polizeidienststellen mit rund 150 Beamten beteiligten. 24 Stunden lang überwachten die Polizisten an 59 Messstellen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer.

Etwa zwei Prozent der gemessenen Fahrzeuge waren im Bereich Oberfranken zu schnell unterwegs. Eine gute Bilanz, so die Polizei. Unser Foto stammt aus dem Jahr 2015 und wurde in Betzenstein aufgenommen. © Archiv/Ralf Münch



Die umfangreichen Ankündigungen der Polizei haben offensichtlich dazu geführt, dass sich fast alle Fahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten. Insgesamt wurde in Oberfranken bei fast 25 000 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen.

501 Fahrzeugführer fuhren dabei mit überhöhter Geschwindigkeit. Somit waren rund zwei Prozent der gemessenen Autofahrer zu schnell unterwegs. Während ein Teil der ertappten Temposünder eine kostenpflichtige Verwarnung an Ort und Stelle bezahlten, waren einige Verkehrsteilnehmer so schnell, dass sie demnächst einen Bußgeldbescheid erhalten und auch ein Fahrverbot bekommen.

Die deutlichste Geschwindigkeitsüberschreitung verzeichnete eine Messstelle auf der Bundesstraße 4 bei Kaltenbrunn: Dort hatte es ein Fahrzeuglenker besonders eilig und fuhr mit 164 bei erlaubten 100 Stundenkilometern in die Kontrolle. Den Fahrer erwartet neben zwei Punkten und einem zweimonatigen Fahrverbot eine Geldbuße in Höhe von etwa 900 Euro.

An vielen Kontrollstellen konfrontierten die Einsatzkräfte die Verkehrssünder mit ihrem Fehlverhalten und sensibilisierten die Fahrer hinsichtlich der Gefährlichkeit von überhöhter Geschwindigkeit.

Denn Hauptunfallursache Nummer eins ist weiterhin die Missachtung der Geschwindigkeitsbegrenzungen oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Bei den ganzheitlichen Kontrollen deckten die Ordnungshüter neben den Geschwindigkeitsverstößen noch eine Vielzahl weiterer Ordnungswidrigkeiten und einige Straftaten auf.

Brummi musste stehen bleiben

So war bei der Kontrollstelle in Speichersdorf der Fahrer eines tschechischen Sattelzuges, trotz Verbotes seine tschechische Fahrerlaubnis in Deutschland zu nutzen, unterwegs. Er bekommt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und musste seinen Brummi stehen lassen. Speziell im Bereich Bayreuth, also Stadt und Landkreis Bayreuth sowie im Kreis Kulmbach, waren 177 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Gemessen wurde die Geschwindigkeit von 7820 Verkehrsteilnehmern.

Auch in der Oberpfalz waren zahlreiche Polizisten aktiv: 161 Beamte waren eingesetzt. Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz waren 427 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Insgesamt wurden um die 9689 Fahrzeuge gemessen. Am schnellsten fuhr in der Oberpfalz ein Mercedes Benz mit österreichischer Zulassung auf der A 3 bei Sinzing. Statt den erlaubten 100 fuhr er 178 Stundenkilometer. 600 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot in Deutschland sind die Folge.

