53-Jährige starb bei Zimmerbrand in Kulmbach

Einsatzkräfte hatten die leblose Person in Mehrfamilienhaus gefunden - Jede Hilfe kam zu spät - vor 1 Stunde

KULMBACH - Ein Todesopfer forderte am Sonntagmorgen ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kulmbach. Für die 53-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät.

Gegen 6 Uhr bemerkte ein Zeuge die starke Rauchentwicklung aus der Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Straße „Pörbitscher Weg“ und setzte den Notruf ab. Die alarmierten Feuerwehren konnten nur mit Atemschutzgeräten in das stark verqualmte Gebäude vordringen und hatten den Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes rasch gelöscht.

Dabei entdeckten die Einsatzkräfte in einem Zimmer die bereits leblose 53-jährige Bewohnerin. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Weitere Bewohner wurden durch den Brand nach aktuellen Stand nicht verletzt.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Die Feuerwehren aus Kulmbach und Umgebung, das Technische Hilfswerk sowie der Rettungsdienst waren mit zirka 110 Einsatzkräften vor Ort.

