57-Jähriger in Welluck unter Baumstamm geraten

Sohn befreite seinen Vater aus misslicher Lage - Vermutlich Verletzungen an den Beinen - vor 21 Minuten

WELLUCK - Am Donnerstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, rückten die ortsansässige Feuerwehr in Nitzlbuch und die Auerbacher Wehr zu einem Einsatz in Welluck aus. Der Einsatzort war ein wirtschaftliches Anwesen in Welluck.

Mit diesem stabilen Brett konnte Maximilian Leipold die Hebelwirkung nutzten, um seinen Vater aus der gefährlichen Lage zu befreien. Foto: Barbara Schuster



Auf dem Anwesen geriet der 57-jährige Besitzer bei Arbeiten auf dem Hof unter einen Baumstamm, der sich vermutlich aus einer Holzstammlagerung gelöst hatte. Wie es zu diesem Unfall kam, konnte der Sohn des 57-Jährigen, Maximilian Leipold, nicht rekonstruieren.

Sein Vater hatte sich wohl allein an die Arbeit gemacht, als der Baumstamm mit einem Durchmesser von etwa 50 Zentimern ins Rollen kam. Sohn Maximilian war zu diesem Zeitpunkt im nahegelegenen Freibad mit

Renovierungsarbeiten beschäftigt.

Gegen 10.30 Uhr meldete sich die aufmerksame Nachbarin per Handy bei ihm. Sie hatte Hilfeschreie vom Nachbargrundstück gehört und entdeckte den Verunglückten.

Sie alamierte sofort Rettungswagen und Feuerwehr. Noch bevor die Feuerwehren eintrafen, konnte Sohn Maximilian seinen Vater aus der unglücklichen Lage befreien. Der Verletzte wurde vom Notarzt übernommen. Es sei von Verletzungen an den Beinen auszugehen.

