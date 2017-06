60 Lkw bei Abstandskontrolle auf A9 beanstandet

Vierstündige Aktion der Polizei in Richtung Norden - Ausländer sofort abkassiert - vor 4 Stunden

HIMMELKRON - Eine vierstündige Abstandskontrolle führten am Donnerstagvormittag Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth auf der Autobahn in Richtung Berlin durch. Vor dem Bindlacher Berg war hierzu das Messgerät aufgebaut. Insgesamt konnten während der Kontrollzeit etwa 60 Verstöße durch Sattelzüge und Lastwagen festgestellt werden.

Während die deutschen Kraftfahrer ihre Bußgeldbescheide nachgesandt bekommen, hielten Polizeistreifen 17 ausländische Trucker in Himmelkron an und kassierten das Bußgeld sofort in bar. Hierbei konnten die Polizisten einen 47-jährigen türkischen Sattelzugfahrer feststellen, dessen Fahrerlaubnis in Deutschland nicht gültig ist. Er wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt, musste eine Sicherheitsleistung bezahlen und einen Ersatzfahrer besorgen.

