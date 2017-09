63-Jähriger aus Bayreuth verschwunden

BAYREUTH - Gerhard Tavernier aus Bayreuth wird vermisst. Er ist seit Sonntagabend verschwunden. Die Polizei ist auf der Suche nach dem 63-Jährigen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der 63-jährige Gerhard Tavernier aus Bayreuth wird vermisst.



Der 63-jährige Gerhard Tavernier aus Bayreuth wird vermisst. Foto: PI Bayreuth-Stadt



Am Sonntag, 10. September, gegen 17 Uhr, sah eine Nachbarin Gerhard Tavernier letztmalig vor seiner Wohnung in der Jakobstraße, danach verliert sich die Spur. Der Rentner ist gut zu Fuß, jedoch teilweise orientierungslos und benötigt Medikamente. Bereits in der Vergangenheit lief der 63-Jährige mehrfach ziellos umher und legte dabei teilweise sehr weite Stecken zurück. Mögliche Anlaufstellen könnten im Raum Hollfeld (Landkreis Bayreuth) beziehungsweise Litzendorf (Landkreis. Bamberg) liegen.



Gerhard Tavernier wird wie folgt beschrieben: 63 Jahre alt,1,70 Meter groß, etwa 70 Kilo schwer, schlanke Figur, grau-melierte, nackenlange Haare, buschige Augenbrauen. Als er zum letzten Mal gesehen wurde, trug Tavernier Drei-Tages-Bart, dunkelblaue Jeans, marineblaue Fleecejacke und Poloshirt.



Wer kann Hinweise zu Taverniers Aufenthalt geben? Die Polizei Bayreuth-Stadt bittet um Anruf unter 0921/506-2130.

