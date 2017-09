63-Jähriger Vermisster aus Bayreuth wieder aufgetaucht

Verwirrt und unverletzt in Nürnberger Innenstadt - vor 42 Minuten

BAYREUTH - Der Vermisste Mann aus Bayreuth ist weider aufgetaucht. Er war seit Sonntagabend verschwunden und verbrachte die Nacht offenbar im Freien.

Der am Sonntag, den 10. September gegen 17 Uhr als vermisst gemeldete Rentner aus Bayreuth ist wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte nach Hinweisen zum Aufenthaltsort des 63-Jährigen gesucht.

Er war am Montagnachmittag von der Polizei aufgefunden worden und konnte an seine Familie übergeben werden. Der Gesuchte wurde laut Polizei dank den Hinweisen von Passanten gegen 14 Uhr desorientiert in der Nürnberger Innenstadt gefunden werden.

Vorsorglich begab sich der Vermisste zunächst in ärztliche Hände, konnte aber schlussendlich wohlbehalten von seinen Angehörigen in Empfang genommen werden. Offensichtlich war der 63-Jährige bereits am Abend zuvor ohne konkretes Ziel mit dem Zug nach Nürnberg gereist und hatte dort die Nacht im Freien verbracht.

Der Artikel wurde am 11. September um 15.51 Uhr aktualisiert.