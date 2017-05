Mit einem Familienfest feierte der Kreisjugendring des Landkreises Bayreuth in Pegnitz sein 70-jähriges Bestehen. Zusammen mit dem Arbeitskreis "Unsere Stadt gemeinsam gegen Drogen" wurde am Wiesweiher ein buntes Aktionsprogramm geboten, an dem sich zahlreiche Vereine und Verbände beteiligten. KJR-Vorsitzender Christian Porsch und Landrat Hermann Hübner konnten bei der Gelegenheit auch die neue "FruchtBAR" vorstellen. Außerdem wurde das Gutschein-Heft für die Sommer(s)pass-Aktionen angeboten. Foto: Richard Reinl ©