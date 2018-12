75 Jahre Ehe: Krohses feiern Kronjuwelenhochzeit

Pegnitzer Paar ist seit einem Dreivierteljahrhundert verheiratet - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Dieses Fest hat es in der Stadt wahrscheinlich seit wenigstens 100 Jahren nicht gegeben: Die 98-jährigen Erna und Erich Krohse hatten am Mittwoch Kronjuwelenhochzeit, sie sind seit 75 Jahren verheiratet.

Kronjuwelenhochzeit im Hause Krohse. Von links: Enkelin Melanie Sizemore und ihr Mann Tom, Urenkel Johnathan, Erna und Erich Krohse, Bürgermeister Uwe Raab und Sohn Fritz Krohse. © Marcel Staudt



Wie bleibt man nach all den Jahren noch ein glückliches Ehepaar? Erich Krohse schmunzelt. "Toleranz ist die Überschrift", sagt er, der es wissen muss: Der aus Ratzeburg in Schleswig-Holstein stammende Mann ist seit einem Dreivierteljahrhundert verheiratet. Mit einer Brieffreundschaft während des Krieges fing es an. Krohse war als Soldat in Creußen stationiert. Der Neffe eines Stubennachbars hatte Kontakt zu ein paar Damen, die an der Kreiskasse im Landratsamt beschäftigt waren. "Er ist schuld, dass ich geheiratet habe", sagt Krohse, der sich seinen Humor stets bewahrt hat. Eines Tages kam ein Brief in die Stube, Krohse antwortete. So entstand ein Schriftwechsel, der in einem ersten Treffen mündete, als Krohse Urlaub hatte. 1940 verlobten sich Erich und Erna, drei Jahre später wurde in Pegnitz geheiratet. Doch bis das Haus an der Nürnberger Straße vom Ehepaar bewohnt wurde, dauerte es noch bis Kriegsende. Bis 1945 war Erich Krohse in amerikanischer Gefangenschaft.

Er machte sich mit einem Laden für Polstermöbel und Dekoration selbstständig. Erna Krohse knüpfte Vorhänge und betrieb im Nebenhaus ein kleines Lebensmittelgeschäft. Doch Anfang der 70er Jahre wurde der Polstermöbelladen von billigeren Wettbewerbern überholt. "Plötzlich gab es in der Stadt die Möglichkeit, neue Möbel günstiger zu kaufen als sie bei mir neu beziehen zu lassen", sagt Erich Krohse. Er gab die Selbstständigkeit nach 25 Jahren auf und wurde Pendler. Bis zu seiner Rente im Jahr 1983 war er bei Siemens in Erlangen beschäftigt.

Mit 91 Jahren umgezogen

Der Wechsel in den Ruhestand bedeutete aber keineswegs Ruhe. Erich Krohse betrieb sein Hobby der Ölmalerei weiter, mittlerweile hat er über 60 Bilder gemalt. Einige davon hängen im Haus an der Nürnberger Straße. Zwischenzeitlich war das Ehepaar in die Rosengasse gezogen, doch als die griechische Gaststätte an der Nürnberger Straße schloss, zogen die Krohses wieder zurück ins Gebäude, das Ernas Elternhaus ist. Ein Umzug mit 91 Jahren? "Wenn er etwas will, dann zieht er es auch durch", sagt Enkelin Melanie Sizemore über ihren Großvater. Der tapezierte selbst, verlegte Laminat und baute sich mit 92 Jahren noch ein Gartenhaus.

Das über 2000 Quadratmeter große Grundstück in der Nähe des Schlossbergs, wo das Ehepaar gerne ausgespannt und gewerkelt hat, gehört mittlerweile Enkeln. Zur Familie gehören zwei Söhne, sieben Enkelkinder und zehn Urenkel. Die meisten Angehörigen wohnen in der Region Pegnitz/Auerbach.

MARCEL STAUDT