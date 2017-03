750 Liter Diesel liefen bei Bayreuth auf die A9

Glücklicherweise keine Verunreinigung des Grundwassers - vor 23 Minuten

BAYREUTH - Etwa 750 Liter Diesel liefen am Donnerstagmorgen aus dem beschädigten Tank eines Sattelzuges auf die Autobahn. Glücklicherweise kam es nicht zu einer Verunreinigung des Grundwassers.

Auf der Fahrt in Richtung Süden riss ein aufgewirbelter Gegenstand kurz vor Bayreuth den Tank des Trucks auf. Als der 57-jährige "Kapitän der Landstraße" von Autofahrern hierauf aufmerksam gemacht wurde, hielt er sofort an. Die verständigten Feuerwehren aus Bindlach und Bayreuth konnten das Leck provisorisch abdichten, so dass der Sattelzug zur nächsten Werkstatt gelangte.

Der Dieselkraftstoff lief zum größten Teil in ein Rückhaltebecken. Die Fahrbahnverschmutzung wurde von der Autobahnmeisterei und dem THW Bayreuth gereinigt. Eine Wasserbeeinträchtigung trat nach Überprüfung der Schadensstelle durch das Wasserwirtschaftsamt nicht ein.

