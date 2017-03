79-jährigen vermissten Bayreuther tot aufgefunden

Hilfsbedürftiger war aus dem Klinikum verschwunden - Beamte suchten mit Hubschrauber - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Seit Freitagmorgen wurde ein 79-Jähriger in Bayreuth fieberhaft gesucht, nachdem er bereits am Mittwochabend aus einem Krankenhaus verschwunden war. Am Freitagabend schließlich wurde er tot aufgefunden.

Auch ein Polizei-Hubschrauber war im Einsatz. © Polizei



Der 79-Jährige war am Mittwochabend aus dem Klinikum in Bayreuth verschwunden und nicht zu Hause angekommen. Laut Polizei benötigte er aufgrund seines Gesundheitszustandes dringend Medikamente und Hilfe.

Mit einem Großaufgebot, unter anderem ein Polizeihubschrauber, Personensuchhunde und zahlreiche Beamte, durchkämmte die Polizei seit Freitagmorgen den Bereich rund um das Klinikum und die Stadt Bayreuth.

Am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, entdeckte ein Fußgänger den Leichnam des Mannes in einem Waldstück nahe des Klinikums und verständigte die Einsatzkräfte. Nach einer ersten Untersuchung durch den Kriminaldauerdienst liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden für den Tod des 79-Jährigen vor.

Der Artikel wurde am Freitag, 31. März, um 23.59 Uhr aktualisiert.

