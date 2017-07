80.000 Euro teuren BMW auf nasser A9 zerlegt

Mehrere Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit - Schleudertour mit abgefahrenen Reifen - vor 1 Stunde

TROCKAU - Zu hohe, nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn war erneut die Ursache für mehrere Unfälle auf der Autobahn.Unter anderem zerlegte ein Oberbayer seinen 80.000 Euro teuren BMW.

Am Mittwochvormittag geriet zunächst ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Kulmbach am Bindlacher Berg ins Schleudern und schlug in die dortige Betonleitwand ein. Es entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Totalschaden von rund 80.000 Euro entstand am BMW eines 35-jährigen Oberbayern. Er kam bei Haag von der Fahrbahn ab, schleuderte über einen Graben in die Böschung und kam erst dort zum Stehen.

Stark abgefahrene Reifen kamen bei einer 28-jährigen Ford-Fahrerin als weitere Ursache zur regennassen Fahrbahn hinzu. Die Frau geriet an der Einfahrt Bayreuth-Nord ins Schleudern und rutschte auf die ansteigende Schutzplanke, auf der sie quer hängen blieb. Der Schaden beträgt hier 2000 Euro.

Alle Fahrer blieben unverletzt und erhalten in den nächsten Tagen Bußgeldbescheide

