80.000 Euro teuren BMW in Grafenwöhr gestohlen

Unbekannte Täter haben vermutlich das "Keyless go"-System überlistet - vor 45 Minuten

GRAFENWÖHR - Die Nacht zum Sonntag nutzten bislang Unbekannte, um einen BMW X6 im Wert von etwa 80.000 Euro zu entwenden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die "Keyless go"-Funktion des Schlüsselsystems überlistet haben.

Nahe seines Anwesens, in der Felsmühlstraße, hatte der Fahrzeugbesitzer seinen weißen BMW X6 am Samstagabend gegen 23:40 Uhr abgestellt. Am späten Vormittag des Sonntag musste er feststellen, dass das Fahrzeug entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen zu diesem Fahrzeugdiebstahl aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im fraglichen Zeitraum und auch tags zuvor Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts bemerkt, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise werden unter der Rufnummer 0961/401-291 entgegengenommen.

