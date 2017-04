88-jähriger Toter in Bayreuth: Kripo veröffentlicht Notruf

Polizei sucht nach dem anonymen Anrufer und bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Ein 88-Jähriger starb im April bei einer Gewalttat im Bayreuther Stadtteil Roter. Nun veröffentlicht die Polizei den Notruf, der nach der Tat einging. Den anonymen Anruf kann sich jeder anhören. Die Kripo erhofft sich dadurch weitere Zeugenhinweise.

Polizisten hatten den 88-Jährigen schwer verletzt in seiner Wohnung gefunden, einige Tage später starb er an den Folgen seiner Verletzungen. © NEWS5/Fricke



Nach dem anonymen Anruf am Abend des 12. April, fanden Polizisten den 88-Jährigen mit schwersten Verletzungen und nicht mehr ansprechbar in seinem Haus in der Innstraße in Bayreuth auf. Am drauffolgenden Freitag starb der Mann in einem Krankenhaus. Aufgrund der Gesamtumstände gingen die Beamten von einem Gewaltverbrechen aus und riefen einen Tag nach dem Verbrechen die Ermittlungskommission "Inn" ins Leben.

Wegen der komplexen Spurenlage wurde die Ermittlungskommission in der vergangenen Woche unter anderem mit weiteren Kripobeamten und Ermittlern aus ganz Oberfranken zur Sonderkommission "Inn" erweitert.

Kripo sucht nach unbekanntem Anrufer

Am dem Tatabend ging um kurz nach 23 Uhr der Notruf beim Polizeipräsidium Aalen ein. Wie die Polizei ermittelte, wurde der Anruf von einem öffentlichen Münztelefon in Crailsheim, Badenwürttemberg, getätigt. Der gebrochen deutsch sprechende Anrufer gab dort unter anderem an, dass in Bayreuth, Innstraße, ein alter Mann überfallen und schwer verletzt worden sei.

Daraufhin fuhren die oberfränkischen Polizisten zu dem Anwesen, wo sie den 88-jährigen mit erheblichen Verletzungen auffanden. Wie die Kripo ermittelte, war dieses Telefonat das einzige, das an dem Mittwoch im Zeitraum von 16 Uhr bis Mitternacht, von dem Münztelefon getätigt wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen ist für die Beamten von großem Interesse, um wen es sich bei dem anonymen Anrufer handelt, da er möglicherweise ein wichtiger Zeuge sein könnte. Darum wird auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Die Kripo sucht außerdem Zeugen, die am Tatabend zwei Männer und möglicherweise ein Fahrzeug in der Nähe des Tatorts gesehen haben.

Notruf anhören und Hinweise geben

Um Hinweise auf die Identität des Mannes zu erhalten, haben die Beamten den Notruf nun veröffentlicht:

Hier können Sie den Notruf anhören!

Außerdem können Sie den Notruf unter der kostenlosen Telefonnummer 08000/7766310 anhören und sich auf Wunsch anschließend zum Hinweistelefon weiterleiten lassen, das rund um die Uhr erreichbar ist.

Die Kripo bittet um Unterstützung und stellt folgende Fragen:

- Wer hat am Mittwoch, 12. April 2017, insbesondere um etwa 23 Uhr, in 74564 Crailsheim eine Person an dem Münzfernsprecher am Bahnhof, in der Nähe des Gleises 1, gesehen?

- Wer glaubt, den Mitteiler des Notrufs zu kennen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

- Wer hat insbesondere an diesem Mittwoch, dem Tattag, in Bayreuth in der Innstraße oder den umliegenden Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt?

Unter der Nummer 0921/506-2433 kann zudem jeder Hinweise an die Polizei weitergeben.

