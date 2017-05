90 Kubikmeter Schlamm aus Karstwunder gesaugt

Putzaktion am Wasserberg von Erfolg gekrönt — Kanalreinigungsgerät eingesetzt — Helfer insgesamt 340 Stunden im Einsatz - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Wasserberg war auch beim Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Isek ein Thema, vertrat doch die Fachgruppe "Tourismus" die Meinung, dass das Karstwunder besser herausgestellt werden müsse. Man beließ es nicht bei Worten: Aktivisten rund um den "Kleinen Historischen Kreis" schritten zur Tat, förderten 90 Kubikmeter Schlamm aus dem Berg und sorgten so dafür, dass wieder Wasser durchläuft.

Jörg Wettengel (l.) und Michael Hochgesang (r..) fanden im Wasserberg jede Menge Schlamm. Insgesamt förderten sie mit ihren Helfern rund 90 Kubikmeter zu Tage. Die Arbeit bei teilweise nur 1,20 Meter Deckenhöhe war für die Helfer alles andere als einfach. © Foto: privat



"Das ist super." Dr. Alfons Baier vom Lehrstuhl für Angewandte Geologie in Erlangen zeigte sich begeistert, als er diese Woche mit seinen Studenten zum alljährlichen Tracerversuch mit Substanzen, die ins Wasser gegeben werden, anrückte und nicht erst mühsam Wasser in den Schacht schütten musste, um Messungen vornehmen zu können. Für den bundesweit anerkannten "Karstpapst" ging damit ein jahrelanger Traum in Erfüllung, ist ihm doch "sein Wasserberg" zur Herzensangelegenheit geworden.

Das Kanalreinigungsfahrzeug der Firma Veolia saugt den Schlamm ab. © Fotos: privat

Jede Menge Drecksarbeit

Bevor jetzt aber wieder ganz natürlich Wasser aus dem Mühlbach unter dem Berg hindurch in Richtung Hainbronn läuft, war jede Menge Drecksarbeit nötig. Erste Strategieüberlegungen zwischen Stadt, Wasserwirtschaftsamt, Geo-Zentrum Nordbayern und dem Sägewerkbesitzer Bernd Asmus wurden schon im Dezember 2015 geführt. Bürgermeister Uwe Raab bat damals den "Kleinen Historischen Kreis" mit dem Stadtheimatpfleger Helmut Strobel um Unterstützung. Bald darauf fanden erste Begehungen statt, um den Zustand der geologischen Besonderheit zu erkunden.

Die Erkenntnisse waren erschreckend: Das Wehr am Einlauf war völlig verrottet, das Betonrohr im 26 Meter langen Zulauf unter dem Betriebsgelände mit Schlamm fast völlig verstopft, ebenso wie der Sammelschacht. Auch in der Wasserradstube und im Mühlstollen war der Boden mit mindestens einem halben Meter Ablagerungen überdeckt.

Die Hochrechnung von Helmut Strobel, Michael Hochgesang und Jörg Wettengel machte das ganze Ausmaß der Misere deutlich: "Um die Anlage wieder in einen ordentlichen Zustand zu versetzen, müssten insgesamt geschätzte 52 Kubikmeter Schlamm und Dreck entfernt werden."

Weil man solchen Mengen mit Handarbeit nicht Herr werden konnte, wurde die Idee geboren, das Kanalreinigungsfahrzeug der Firma Veolia einzusetzen, den Schlamm abzusaugen und in der Kläranlage der Stadt zu entsorgen. Bürgermeister Raab erklärte sich bereit, die Kosten hierfür zu übernehmen, nachdem sich die Historiker bereit erklärt hatten, ihre Arbeitskraft ehrenamtlich einzubringen. Dass auch das THW unter Führung von Christian Bickel noch für das Projekt gewonnen werden konnte, war ein Glücksfall.

In den Schacht abgeseilt

Im August 2016 konnten die Arbeiten nach umfangreichen Vorbereitungen endlich beginnen. Mit Hilfe des Abseilgeräts "Rollglis" vom THW wurde der erste Arbeitstrupp bestehend aus Strobel, Wettengel und Hochgesang in den Schacht hinabgelassen. Der Einsatz des "Saugrüsselfahrzeugs" erwies sich schnell als goldrichtig. Schon nach kurzer Zeit sah man den Erfolg. Problematisch war, dass die tatsächliche Dicke des Schlammes nicht bekannt war und man sich so auf sein Gefühl verlassen musste. Ständig zufließendes Wasser machte es nicht einfacher. Teilweise standen die Helfer über 50 Zentimeter tief im Dreck. Zum Ende des ersten Arbeitseinsatzes war der Ablauf in den Wasserberg schon frei von Schlamm.

Beim zweiten Einsatz im September wurden die Helfer mit einer elektrischen Winde in den Stollen hinabgelassen. Ein selbst konstruierter Haltegriff für das Saugrohr erleichterte die Arbeit. Weitere Helfer wie Martin Wiesend mit seinem Sohn Magnus sowie Erich Wettengel und Adrian Hochgesang kamen dazu. Bald war der Tunnel zur Wasserradstube freigelegt. Den "Durchstich" dorthin nahm der Stadtheimatpfleger Helmut Strobel persönlich vor. In der Kläranlage wurde das Wasser aus dem Tank des Saugfahrzeugs abgedrückt, ehe die restlichen Feststoffe zur Abtrocknung abgekippt wurden.

Niedrige Deckenhöhe

Mehrere weitere Samstagseinsätze folgten, wobei das Arbeiten bei einer Deckenhöhe von lediglich 1,20 Meter Höhe alles andere als einfach war. Erschwerend kam hinzu, dass der Schlamm im Kanalrohr fest wie Beton war. Mithilfe einer vom THW aufgebauten Wasserversorgung und dem immensen Druck von bis zu 130 bar aus dem Kanaligator der Veolia bahnte sich diese "Bombe" schließlich ihren Weg durch das Rohr.

Als die Wasserwege frei waren, legte das Wasserwirtschaftsamt kurz vor Wintereinbruch noch Steine in den Bachlauf, um den spärlichen Zulauf aus dem Mühlbach anzustauen. Als auch noch das völlig verrostete Schmutzfanggitter entsorgt werden musste, sorgte Ottmar Kretschmer vom Stadtbauhof binnen kürzester Zeit für Ersatz. Schließlich reinigten die ehrenamtlichen Helfer begünstigt durch den niedrigen Wasserstand auch noch den Bachlauf.

Die Bilanz der Bürgerinitiative ist aller Ehren wert: Die Helfer des "Kleinen Historischen Kreises" waren 340 Stunden im Einsatz, das THW war an zwei Samstagen kostenfrei dabei. Das Kanalfahrzeug mit Alex Reindl am Schaltpult leistete 38,5 Stunden lang wertvolle Dienste. Gingen die Hochrechnungen von gut 50 Kubikmetern Schlamm aus, so wurden schließlich 90 Kubikmeter abgesaugt.

RICHARD REINL