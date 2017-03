9000 Quadratmeter für Expansion in Auerbach gesichert

AUERBACH - Nicht nur geschäftlich, sondern auch räumlich ist die Firmengruppe Heim & Haus am Standort weiter auf Expansionskurs.

Das frühere Baumann-Grundstück mit 9000 Quadratmetern ist für Heim & Haus für die Expansion wertvoll. Die heruntergekommenen Gebäude eher weniger. © Michael Grüner



In nur wenigen Tagen ist neben der Produktionshalle der Haustürfertigung eine Lagerhalle in Metallbauweise entstanden. Damit stehen der Kunststoff-Fenster Produktions- GmbH als auch der Dachfenster- und Haustüren GmbH weitere 900 Quadratmeter Lagerfläche auf dem früheren Bego-Gelände zur Verfügung. Beide Firmen wollen die Halle nutzen. Die langen Profile für den Markisenbau können dort genauso eingelagert werden wie die Metall-Rahmenteile für die Produktion von Haustüren.

250.000 Euro investiert

Noch im Herbst war das Gelände ausgehoben worden. Der Hochbau begann laut Werksleiter Hermann Beßenreither in den letzten Februartagen. Insgesamt hat Heim & Haus rund 250.000 Euro in den Bau dieser Kalt-halle investiert.

Und noch eine Entscheidung für die Zukunft des Standortes Auerbach ist erst dieser Tage gefallen: So ist es der Firma Heim & Haus gelungen, rund 9000 Quadratmeter Grund entlang der Alpo-Straße aus den Resten der insolventen Firma Entec von Georg Baumann zu ersteigern. Die Zwangsversteigerung hat erst am 1. März stattgefunden. Das Grundstück grenzt unmittelbar an das HH-Gelände an.

Damit sichert sich Heim & Haus eine mögliche Erweiterungsfläche bis hin zur Firma Nittmann. Die Gebäude, die sich auf dem Ex-Bego-Grundstück aus der Entec-Zeit befinden, sind allerdings nicht mehr nutzbar. Sie sind in hohem Maße renovierungsbedürftig und die Einbauten und Installationen zur Nutzung eines Blockheizkraftwerkes ohnehin nicht mehr verwendbar.

In nur wenigen Tagen stand die neue Heim & Haus-Lagerhalle mit 900 Quadratmetern Fläche. Diese ist direkt neben der Werkshalle der Haustürfertigung gebaut worden. Die Firmengruppe hat dafür rund 250.000 Euro investiert. © Michael Grüner



Baumann wollte damals Hackschnitzel und Holz-Pellets produzieren und erweiterte sein umfangreiches Firmennetzwerk zu diesem Zweck um eine AS Energieholz. Genauso wie aus Entec wurde auch daraus nichts. Bigbags mit alten Hackschnitzeln stehen noch herrenlos auf dem Gelände herum.

Eine weitreichende wie auch schnelle Entscheidung hatte die Firma Heim & Haus schon vor sechs Jahren in diesem Bereich getroffen. Sie hatte wegen akuten Platzmangels an der Industriestraße ihre Produktionsfläche kurzfristig um rund 2000 Quadratmeter erweitert. Möglich wurde dies damals durch den überraschend schnellen Kauf der Halle der früheren Bego-Parkettfabrik.

"Das war eine schnelle Lösung zum richtigen Zeitpunkt", sagte damals Werksleiter und Prokurist Wolfgang Harner im NN-Gespräch. Vor allem für die Haustürfertigung war es höchste Zeit, weitere Produktionsflächen zu haben. Die Türen wurden damals noch im Bereich Fensterbau gefertigt und die Profile auch auf diesen Maschinen zugeschnitten.

Kurze Zeit später zog die gesamte Haustürfertigung dann in die Bego-Halle um. Dort ist sie seitdem autark und der Platz wurde bereits wieder knapp.

Der jetzige Grundstückskauf rundet den Standort an der Alpo-Straße ab und bietet weitere Expansionsmöglichkeiten. Konkrete Pläne gibt es laut Werksleiter Hermann Beßenreither für das Grundstück mit gut 9000 Quadratmetern aber noch nicht.

