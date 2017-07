95 Prozent brauchen zum Bauen in Pegnitz eine Ausnahmeregelung

Befreiung vom Bebauungsplan muss gesondert behandelt werden — Dauer: zwei bis vier Monate länger

PEGNITZ - Der Trend bei den Neubauten in Pegnitz geht zur sogenannten kompakten Bauweise. Wie einfach eine solche Bauart umzusetzen ist, zeigt ein Gespräch mit Manfred Kohl, Leiter des Bauamtes, und Harald Büttner vom Hochbauamt der Stadt.

In Bebauungsplänen für Neubaugebiete sind Pultdächer bereits erlaubt. In den 1990ern gab es hingegen detaillierte Vorschriften für die Bauherren in Pegnitz und Umgebung. © Kerstin Goetzke



Etwa fünf Prozent der Häuser, die in der Stadt und den Ortsteilen neu gebaut werden, sind genehmigungsfrei. Sie können errichtet werden, ohne dass die Pläne dem Stadtrat vorgelegt werden müssen. Das Gremium ist aber nicht für die Genehmigung des Bauvorhabens zuständig, sondern erteilt nur das gemeindliche Einvernehmen.

Das ist eine Empfehlung an das Landratsamt, welches letztendlich über den Antrag entscheidet. Geht ein Antrag diesen Weg, dauert der Bauprozess insgesamt zwischen zwei und vier Monate länger. Und es fallen Gebühren für die Genehmigung an. Sie liegen zwischen 700 und 1000 Euro und gehen an das Landratsamt.

Stadt und Kreisbehörde sind telefonisch "mehrmals pro Woche" in Kontakt, so Büttner. Vor allem um über "ausgefallene" Bauvorhaben zu sprechen. Zirka zehnmal pro Jahr treffen sich Vertreter vor Ort an einem möglichen Bauplatz, um Eindrücke zu sammeln.

Doch so einfach ist es nicht, einfach sein Traumhaus irgendwo in Pegnitz zu bauen. Mögliche Bauherren müssen sich an geltende Bebauungspläne halten und die künftigen Nachbarn einbeziehen. Denn diese müssen ihr Einverständnis geben. Tun sie das nicht, gibt die Verwaltung einen Bauantrag gar nicht erst an den Stadtrat weiter.

In der Regel erteilt das Gremium auf Empfehlung der Verwaltung aber Befreiungen vom geltenden Bebauungsplan. Zum Beispiel, wenn es "aus städtebaulicher Sicht vertretbar ist und die nachbarlichen Interessen nicht berührt werden", erklärt Kohl. Wenn in einem Baugebiet beispielsweise rote Dachziegel vorgeschrieben sind, wird eine Ausnahme für graue oder schwarze Ziegel unter bestimmten Voraussetzungen gemacht: Wenn es schon mehrere Häuser gibt, die auf ihrem roten Dach eine Photovoltaik-Anlage haben, welche die Optik der roten Ziegel verdunkelt.

Pro Jahr befasst sich der Stadtrat im Schnitt mit einem zu ändernden Bebauungsplan für ein Gebiet, weil ein entsprechender Antrag vorliegt. "Seit dem Jahr 2000 waren es insgesamt geschätzt um die 20", meint Kohl. Aber auch in diesem Fall werden die Nachbarn gehört.

Grund für die Änderungen sind detaillierte Bebauungspläne, die bis in die 1990er aufgestellt worden sind: Von der Farbe der Dachziegel über Kniestockhöhen und Dachformen waren viele Einzelheiten genau im Bebauungsplan für ein Gebiet vorgeschrieben. Das machte und macht Befreiungen oft nötig.

"Mittlerweile sind wir offener und schreiben den Bauwilligen nicht so viel vor", so Büttner. In neuen Bebauungsplänen seien andere Gebäudeformen, wie Pultdächer schon erlaubt. Diese Art von kompaktem Bauen sei unter anderem energiesparender und barrierefrei, da sie meist nur einstöckig ist. Etwa drei Viertel aller Bauanfragen enthalten moderne Bauformen, schätzen Kohl und Büttner. So geht der Trend eher weg vom klassischen Satteldach. "Was derzeit gar nicht gewünscht ist, sind Gauben, weil sie Schatten auf Photovoltaik-Anlagen werfen", weiß Harald Büttner.

Eine bestimmte bevorzugte Bauweise können die beiden Mitarbeiter der Stadtverwaltung nicht ausmachen. "Es ist bunt gemischt: Von Häusern im Toskana-Stil über Flach- oder Pultdächer und Bungalows ist alles dabei", so Manfred Kohl. Sie stellen aber fest, dass immer mehr Bauherren auf Fertighäuser setzen. "Alles andere ist nicht mehr bezahlbar."

