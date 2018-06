A70 bei Stadelhofen: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen

Eine Frau leicht verletzt - hoher Sachschaden - vor 1 Stunde

STADELHOFEN - Auf der A70 bei Stadelhofen ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Die Unfallstelle ist mittlerweile wieder geräumt.

Ein Ford-Fahrer verursachte durch seinen Überholvorgang einen Verkehrunfall mit 3 Fahrzeugen. © NEWS5 / Merzbach



Am Donnerstagmorgen war der Fahrer eines Ford auf der A70 bei Stadelhofen (Nähe Hollfeld) in Richtung Bamberg unterwegs. Zum Überholen zog er auf die linke Spur - dort befand sich allerdings ein schnellerer BMW. Dessen Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit ihrem Auto in den Ford. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die BMW-Fahrerin noch auf die rechte Spur in einen Sprinter geschleudert wurde.

Die Fahrerin des BMW erlitt leichte Verletzungen, es entstand ein hoher Sachschaden.

