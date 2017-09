A9: 400 Personen und über 50 Fahrzeuge kontrolliert

Gemeinsame Fahndung konzentrierte sich in Oberfranken insbesondere auf Fernreisebusse - vor 24 Minuten

BAYREUTH - Erfolgreich verlief eine abgestimmte Kontrollaktion zwischen der Bayerischen und der Baden-Württembergischen Polizei zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität. Die Oberfränkische Polizei nahm dabei insbesondere Fernreisebusse unter die Lupe. Dabei deckten die Beamten mehrere Straftaten auf.

Immer wieder einmal führt die Polizei im Raum Hof Großkontrollen durch, um die grenzüberschreitende Kriminalität einzudämmen. © News5



Das Ziel, den Fahndungsdruck auf reisende Täter weiter zu erhöhen, haben die Einsatzkräfte in vollem Umfang erreicht. Rund 50 Beamte der Oberfränkischen Polizei waren am Mittwoch von vormittags bis Mitternacht im Einsatz und führten sowohl uniformiert, als auch in zivil Fahndungsmaßnahmen auf überregionalen Verkehrswegen im gesamten Regierungsbezirk durch.

Während die oberfränkischen Schleierfahnder mobile Kontrollen in ihrem Fahndungsraum durchführten, richtete die Verkehrspolizei Hof am Autohof Berg eine stationäre Kontrollstelle ein. Unterstützung erhielten die Polizisten von ihren Kollegen der Bundespolizei und des Zolls, die ebenfalls an der Aktion teilnahmen.

Ziel der Kontrollen war die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität im Zusammenhang mit Fernreisebussen, insbesondere der Drogenkriminalität. Vorrangig auf den oberfränkischen Autobahnen und Bundesstraßen sowie deren Rastplätzen unterzogen die Fahnder insgesamt rund 400 Personen und über 50 Fahrzeuge einer intensiven Kontrolle, darunter auch neun Busse und mehrere Lastkraftwagen, bei denen die Beamten nicht nur die Insassen, sondern auch die Verkehrssicherheit der Großfahrzeuge genau überprüften.

Mehrere Rauschgiftdelikte aufgedeckt

Bei den Fahndungsmaßnahmen deckten die Polizisten gleich mehrere Rauschgiftdelikte auf und stellten verschiedenste Drogen wie Ecstasy-Pillen, Amphetamin, Marihuana und sogar Cannabisöl sicher, das selbst erfahrene Fahnder nicht sehr häufig zu Gesicht bekommen. Neben weiterer verkehrsrechtlicher Verstöße, die die Ordnungshüter zur Anzeige bringen, entdeckten sie außerdem in einer Handtasche einen verbotenen Schlagring.

Durch diese gezielten Kontrollen erhöhte die Oberfränkische Polizei weiter den Fahndungsdruck auf reisende Täter, die auch regelmäßig Fernreisebusse als Verkehrsmittel wählen. Gezielte Schwerpunktaktionen werden auch weiterhin einen wichtigen Teil bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität darstellen.

