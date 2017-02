Die Teufelshöhle in Pottenstein ist eine der größten Höhlen in Nordbayern und gilt wegen ihrer faszinierenden Tropfsteine als eine der schönsten Schauhöhlen in ganz Deutschland. Sie hat aber noch mehr zu bieten.

Zünftig wie früher in einer Rocknstub’n ging es im Gasthaus Grellner in Körbeldorf zu, als die „Fregga“, eine der beliebtesten Musikgruppen der Region, ihr zehnjähriges Bestehen feierten. Zusammen mit ihrem neuen Tuba-Virtuosen Thomas Reichel boten Sebastian Lottes (Harmonika) aus Zips und Daniel Rupprecht (Trompete) aus Körbeldorf parallel in beiden restlos gefüllten Gasträumen ein schier endloses Repertoire an Stimmungsliedern. Die Gäste, die bis aus Hof gekommen waren, sangen begeistert mit, auch Altbürgermeister Manfred Thümmler mit seinem Solovortrag „Drunt’ in der grünen Au“. Zur Feier des Jubiläums bot der Pegnitzer Viergesang lustige Weisen und ein eigens gedichtetes Lied für die Jubilare. Gefestigt wurde mit dem Abend auch die Städtefreundschaft zwischen Pegnitz und Hof. Schließlich haben die „Fregga“ demnächst einen großen Auftritt in „Bayern ganz oben“, wenn sie bei einem Stadt-Ausflug den Sonderzug mit 900 Personen musikalisch begleiten.