A9 bei Münchberg: Kleinbus überschlägt sich mehrfach

MÜNCHBERG - Ein Kleinbus hat sich auf der A9 bei Münchberg am Mittwochnachmittag gleich mehrfach überschlagen. Der Fahrer wurde dabei aus seinem Transporter geschleudert.

Der Transporter kam in der Nähe des Grünstreifens schwer demoliert zum Stehen. Foto: News5/Fricke



Um 15.45 Uhr begann es heftig zu schütten: Starkregen sorgte am Mittwochnachmittag für eine Unfall-Serie auf der A9 bei Münchberg in Oberfranken. Besonders schwer verunglückte ein Transporter in der Münchberger Senke. Wohl aufgrund des nassen Asphalts verlor der Fahrer die Kontrolle über den Kleinbus, sein Fahrzeug überschlug sich gleich mehrfach, teilte die Polizei mit.

Der Mann wurde aus dem Bus geschleudert und blieb schwer verletzt in der Nähe des völlig demolierten Busses liegen. Insgesamt war der Transporter mit sechs Personen besetzt, neben dem Fahrer verletzte sich ein weiterer Mann schwer, die anderen vier leicht. Ein Rettungshubschrauber flog die Männer in ein Krankenhaus.

Weil der Heli auf der A9 landen musste, blieb die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin fast zwei Stunden lang komplett gesperrt. Das sorgte für kilometerlange Staus im Feierabendverkehr.

In der Gegenrichtung kam es ebenfalls in der Nähe der Talbrücke zu zwei Unfällen. Eine Frau prallte mit ihrem Kleinwagen in die Mittelschutzplanke, ein Lastwagenfahrer musste wenig später in eine Fahrbahnbegrenzung ausweichen. Verletzt wurde dabei zwar niemand, die Autobahn blieb in Richtung Süden aber lange Zeit gesperrt. Den Sachschaden schätzen Experten auf etwa 50.000 Autos.

