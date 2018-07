A9 bei Plech: Laster fängt Feuer und brennt völlig aus

Fahrer muss mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus - vor 1 Stunde

PLECH - Auf der A9 bei Plech fing das Führerhaus eines Feuer. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Bei einem Lkw-Brand auf der A9 Richtung Pegnitz fing das Führerhaus Feuer. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 150.000 Euro. © Ralf Münch



Bei einem Lkw-Brand auf der A9 Richtung Pegnitz fing das Führerhaus Feuer. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 150.000 Euro. Foto: Ralf Münch



Nach einer Pause auf einem Rastplatz fuhr ein Lkw-Fahrer am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr auf den Beschleunigungsstreifen der A9 Richtung Norden auf. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing das Führerhaus Feuer und die Flammen schlugen aus dem Lkw. Die alarmierte Feuerwehr konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen, sodass der Lkw abgeschleppt werden konnte.

Der Fahrer wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, der Brandschaden am Fahrzeug wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Bergung verursachte aufgrund der verschmälerten Fahrbahn in Richtung Pegnitz einen langen Stau bis über den Hienburg.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

amh